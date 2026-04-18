Πυροβολισμοί στο Κίεβο: Ένοπλος άνοιξε πυρ – Πέντε νεκροί και 10 τραυματίες, εξοντώθηκε ο δράστης

Ο δράστης πυροβολούσε αδιακρίτως, πριν «ταμπουρωθεί» σε σούπερ μάρκετ κρατώντας ομήρους
Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν, το απόγευμα του Σαββάτου (18.04.2026), στο Κίεβο, όταν άγνωστος ένοπλος άνοιξε πυρ εναντίον πολιτών στην περιοχή Χολοσίιφσκι, με τους πυροβολισμούς να στοιχίζουν τη ζωή σε τουλάχιστον πέντε ανθρώπους και να αφήνουν πίσω 10 τραυματίες.

«Μέχρι στιγμής, έχουν επιβεβαιωθεί οι θάνατοι πέντε ανθρώπων», δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μέσω ανάρτησης του στο X, προσθέτοντας ότι «10 άνθρωποι νοσηλεύονται» και ότι «τέσσερις όμηροι έχουν διασωθεί». Νωρίτερα ο υπουργός Εσωτερικών Ιχόρ Κλιμένκο, ανακοίνωσε ότι ο ένοπλος που είχε οχυρωθεί σε σούπερ μάρκετ σε περιοχή του Κιέβου σκοτώθηκε κατά την σύλληψη του.

Ο Γενικός Εισαγγελέας Ρουσλάν Κραβτσένκο δήλωσε ότι ο δράστης αναγνωρίστηκε ως ένας 58χρονος από τη Μόσχα και ότι ταυτόχρονα ξέσπασε πυρκαγιά στο διαμέρισμα στο Κίεβο στο οποίο ο ίδιος είχε δηλώσει ότι διέμενε. Ο Κραβτσένκο δήλωσε ότι ο δράστης σκότωσε με αυτόματο όπλο τέσσερις ανθρώπους στον δρόμο και έναν μέσα στο σούπερ μάρκετ.

«Ο ένοπλος σκοτώθηκε κατά τη σύλληψή του στο Κίεβο» στο σούπερ μάρκετ όπου είχε οχυρωθεί, δήλωσε ο υπουργός μέσω ανάρτησης του στην εφαρμογή Telegram, προσθέτοντας ότι ο άνδρας «είχε πάρει ομήρους και πυροβολούσε κατά της αστυνομίας» κατά τη σύλληψή του.

Η αστυνομία επιχειρεί στο σημείο όπου σημειώθηκε πυροβολισμός στο Κίεβο / REUTERS/Valentyn Ogirenko
Ένα ασθενοφόρο στον τόπο ενός περιστατικού με πυροβολισμούς, στο Κίεβο / REUTERS/Valentyn Ogirenko

Σε βίντεο που έχουν ανέβει στα social media διακρίνεται ο δράστης κρατώντας ένα αυτόματο όπλο και να πυροβολεί αδιακρίτως στον δρόμο.

 

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες ο άνδρας κρατούσε και ομήρους, ενώ στο σημείο έσπευσε ισχυρή αστυνομική δύναμη, ανάμεσά τους και άνδρες των ειδικών δυνάμεων της ουκρανικής αστυνομίας.

