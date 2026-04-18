Κίεβο: Νεκρός ο ένοπλος που άνοιξε πυρ και σκότωσε δύο ανθρώπους σε σούπερ μάρκετ

Συναγερμός σήμανε το Σάββατο (18.04.2026) στην Ουκρανία, όπου τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί έχουν τραυματιστεί από πυρά ενόπλου στο Κίεβο.

Σύμφωνα με την αστυνομία της Ουκρανίας, άγνωστος άνοιξε πυρ εναντίον περαστικών στην περιοχή Χολοσίιβσκι του Κιέβου, σκοτώνοντας τουλάχιστον δύο άτομα. Ο άνδρας «ταμπουρώθηκε» αρχικά μέσα σε σούπερ μ’αρκετ, ωστ’οσο οι αρχές κατάφεραν να τον συλλάβουν μέσα σε λίγη ώρα.

Ο δήμαρχος Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο ανέφερε ότι ο ένοπλος βρισκόταν μέσα στο σουπερμάρκετ από το οποίο ακούγονται πυροβολισμοί. Ακόμα είπε ότι τουλάχιστον δύο είναι οι νεκροί από τους πυροβολισμούς και ότι τουλάχιστον είναι οι 10 τραυματίες ανάμεσά τους και ένα παιδί.

Σε βίντεο που έχουν ανέβει στα social media διακρίνεται ένας ένοπλος κρατώντας ένα αυτόματο όπλο και να πυροβολεί αδιακρίτως στον δρόμο.

Το υπουργείο Εσωτερικών της Ουκρανίας ανακοίνωσε λίγο μετά το περιστατικό, ότι ο ένοπλος έπεσε νεκρός.

Η αστυνομία επιχειρεί στο σημείο όπου σημειώθηκε πυροβολισμός στο Κίεβο / REUTERS/Valentyn Ogirenko
Ένα ασθενοφόρο στον τόπο ενός περιστατικού με πυροβολισμούς, στο Κίεβο / REUTERS/Valentyn Ogirenko

Υπάρχουν αναφορές ότι ο άνδρας κρατούσε και ομήρους, ενώ στο σημείο έσπευσε ισχυρή αστυνομική δύναμη, ανάμεσά τους και άνδρες των ειδικών δυνάμεων της ουκρανικής αστυνομίας.

