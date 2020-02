Ρατσιστικό παραλήρημα οπαδών του Brexit για όσους δεν μιλάνε μόνο αγγλικά

Κάποιοι φανατικοί οπαδοί του Brexit στο κτιριακό συγκρότημα Winchester στην πόλη Νόριτς έδειξαν ρατσιστικές διαθέσεις. Απαίτησαν από όσους διαμένουν στο ίδιο πολυόροφο κτίριο – προφανώς μετανάστες – να μιλάνε δημόσια μόνον αγγλικά. Μάλιστα, κάλεσαν τους ανθρώπους αυτούς – αν δεν συμμορφωθούν – να φύγουν από τη Βρετανία και να πάνε στον τόπο καταγωγής τους.

Ήταν τόσο το θράσος τους που ανάρτησαν και αφίσα με τίτλο “Happy Brexit Day” σε εμφανές κοινόχρηστο σημείο, όπου αναγράφουν: “Αν θέλετε να μιλήσετε τη μητρική γλώσσα της χώρας από την οποία προέρχεστε, τότε σας προτείνουμε να επιστρέψετε εκεί”.

Και το ρατσιστικής έμπνευσης κείμενο… ξεκαθαρίζει: “δεν ανεχόμαστε άνθρωποι να μιλούν γλώσσες διαφορετική από την αγγλική”.

Επιπρόσθετα, υποστηρίζουν ότι με το Brexit ήρθε πια η ώρα “να επιστρέψουμε στην κανονικότητα πριν μολυνθεί κι άλλο το μεγάλο μας νησί…”.

Και φαίνεται να νιώθουν εθνικά υπερήφανοι: “Είμαστε μεγάλη χώρα”!

