Οι εικόνες από τη Μινεάπολις της Μινεσότα με έναν λευκό αστυνομικό να πατά με το γόνατά του στο λαιμό έναν 46χρονο μαύρο άνδρα, με αποτέλεσμα να τον σκοτώσει, κάνουν το γύρο του κόσμου και προκαλούν οργή. Οι αποκαλύψεις για το παρελθόν των εμπλεκομένων δεν άργησαν να έρθουν στο φως. Ούτε και να καταρριφθεί με νέο βίντεο ο ισχυρισμός ότι το θύμα αντιστάθηκε.

Θύμα του νέου περιστατικό αστυνομικής βίας στις ΗΠΑ είναι ο 46χρονος Τζορτζ Φλόιντ. Όλα όσα έγιναν στη Μινεσότα καταγράφηκαν από περαστικούς. Όλο το σοκαριστικό περιστατικό. Πως ο αστυνομικός Ντέρεκ Τσοβίν κρατούσε ακινητοποιημένο τον άτυχο 46χρονο, έχοντας βάλει το γόνατο του στο λαιμό του. Πως ο συνάδελφός του Του Τάο στεκόνταν και δεν έκανε τίποτα ενώ ο ατάραχος Τσοβίν οδηγούσε στο θάνατο τον Φλόιντ. Εκείνο που δεν έχει πιάσει το βίντεο που τράβηξαν περαστικοί είναι οι άλλοι δυο αστυνομικοί (τέσσερις στο σύνολο και όλοι απολύθηκαν μετά το σάλο), οι οποίοι στέκονται πίσω από τον Τσοβίν και κρατούν το θύμα από τα πόδια για να μην κινείται!

Επί επτά λεπτά ο Τσοβίν κρατά τον 46χρονο ακινητοποιημένο, με το γόνατό του στο λαιμό του θύματος.

Από τη στιγμή που το σοκαριστικό βίντεο είδε το φως της δημοσιότητας και έγινε γνωστό ότι οι τέσσερις εμπλεκόμενοι αστυνομικοί απολύθηκαν και στις έρευνες παίρνει μέρος και το FBI, άρχισαν να βγαίνουν στο φως και λεπτομέρειες από το παρελθόν των αστυνομικών.

Ο Τάλμπερτ Σουάν, πάστορας, συγγραφέας και ακτιβιστής, ανέβασε στο twitter φωτογραφία που δείχνει τον αστυνομικό να φορά καπέλο με το σύνθημα «Κάντε τους λευκούς σπουδαίους ξανά», το οποίο παραπέμπει στο προεκλογικό σύνθημα του Τραμπ «Κάντε την Αμερική σπουδαία ξανά».

Here is Derek Chauvin, the racist cop who kept his knee on #GeorgeFloyd’s neck, cut off his air passage and murdered him, wearing a “Make Whites Great Again” hat, a clear sign that this piece of excrement should’ve been taken off the streets a long time ago.#JusticeForFloyd pic.twitter.com/KxGxHAIzlH — Bishop Talbert Swan (@TalbertSwan) May 27, 2020

Άλλοι χρήστες του twitter ανέβασαν άλλες φωτογραφίες που δείχνουν τον Τσοβίν να έχει συμμετάσχει, μαζί με άλλους αστυνομικούς, σε προεκλογικό συγκέντρωση του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο 44χρονος Τσοβίν είναι στο Σώμα 19 χρόνια και κατά τη διάρκεια της καριέρας του έχει εμπλακεί σε αρκετά περιστατικά. Ο 2008 είχε πυροβολήσει και τραυματίσει τον Ίρα Λατρέλ Τόλις κατά τη διάρκεια κλήσης για ενδοοικογενειακή βία. Ο Τόλις φέρεται, σύμφωνα με τις αναφορές, να είχε αρπάξει το όπλο αστυνομικού και ο Τσοβίν τον πυροβόλησε στην κοιλιά.

Επίσης, ήταν ένας από τους πέντε αστυνομικούς που είχαν εμπλακεί σε άλλο επεισόδιο, όταν κλήθηκαν σε επεισόδιο με πυροβολισμούς κι ένας τους άνοιξε πυρ κατά υπόπτου, τραυματίζοντάς τον στον κορμό.

Ο αστυνομικός που φαίνεται στο βίντεο να μην κάνει το παραμικρό για να σταματήσει τον συνάδελφό του, ο Του Τάο, φοίτησε στην Ακαδημία το 2009 και από το 2012 υπηρετούσε στο συγκεκριμένο τμήμα. Το 2017 ο Λαμάρ Φέργκιουσον του είχε κάνει μήνυση (όπως και στον συνάδελφό του Ρόμπερτ Θάντερ) για χρήση υπερβολικής βίας. Σύμφωνα με τη μήνυση, οι δυο αστυνομικοί σταμάτησαν τον Φέργκιουσον και μια γυναίκα που τότε ήταν οκτώ μηνών έγκυος ενώ γύριζαν με τα πόδια σπίτι τους και τους έψαξαν χωρίς αιτία.

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο Τάο πέρασε χειροπέδες στον Φέργκιουσον, τον έριξε στο έδαφος και τον γρονθοκόπησε, ενώ ο Θάντερ τον κλωτσούσε. Και αφού τον οδήγησαν στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες, μετά τον πήγαν στη φυλακή μόνο με το εσώρουχό του κι ένα μπλουζάκι, παρά τις εκκλήσεις από το νοσοκομείο να τον αφήσουν να ντυθεί! Στην κατάθεσή του για την υπόθεση, ο Τάο είχε πει ότι συνέλαβε τον Φέργκιουσον γιατί υπήρχε ένταλμα σύλληψης και τον γρονθοκόπησε όταν, κατά την κατάθεσή του, επιχείρησε να διαφύγει.

Το χρονικό της φρίκης

Στο βίντεο της φρίκης, ο 46χρονος Τζορτζ Φλόιντ φαίνεται πεσμένος στο έδαφος, με τον Τσοβίν, ψύχραιμο, να τον πατά με το γόνατο στο λαιμό. Ο άτυχος Φλόιντ ήταν άοπλος. Στις εικόνες που κατέγραψαν περαστικοί φαίνεται με το πρόσωπο στο έδαφος, να λέει συνεχώς πως δεν μπορεί να αναπνεύσει αλλά οι εκκλήσεις του δεν… φτάνουν στ’ αυτιά του αστυνομικού.

Όλα έγιναν το βράδυ της περασμένης Δευτέρας μπροστά στα μάτια περιστατικών, που κατέγραψαν το ντοκουμέντο της οργής και παρακαλούσαν τους αστυνομικούς να αφήσουν τον Φλόιντ αλλά εκείνοι δεν άκουγαν κανέναν. Ούτε τον άνθρωπο που παρακαλούσε για μια ανάσα.

Για αρκετά λεπτά ο Φλόιντ διαμαρτυρόταν ότι δεν μπορούσε να αναπνεύσει, βογγούσε και βαριανάσαινε, ενώ ο αστυνομικός του απαντούσε να κάτσει ήσυχος.

Let’s not forget the other two. There’s a reason this rat felt comfortable having hands in pocket. pic.twitter.com/Lpz0yGXCTD — Martin O'Connor (@oc2int) May 27, 2020

Ο δεύτερος αστυνομικός, ο Τάο, κρατάει σε απόσταση τους περαστικούς που αρχίζουν να φωνάζουν όταν ο Τζορτζ Φλόιντ σταματάει να κινείται. “Δεν αναπνέει πια, δεν κινείται, πάρτε τον σφυγμό του”, ακούγεται να επαναλαμβάνει ένας άνδρας, όμως οι αστυνομικοί περιμένουν το ασθενοφόρο που φτάνει μετά από αρκετά λεπτά.

Ο Φλόιντ μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της πόλης όπου πέθανε λίγο αργότερα.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας ανέφερε ότι το θύμα αντιστάθηκε στους αστυνομικούς που πήγαν να τον συλλάβουν αφού κλήθηκαν στο σημείο επειδή κυκλοφορούσε μεθυσμένος στον δρόμο. Μόνο που άλλο ένα βίντεο που είχε το φως της δημοσιότητας, τους εκθέτει γιατί δείχνει τον Φλόιντ με τα χέρια δεμένα πισθάγκωνα, να μην αντιστέκεται σε κανέναν!

Δείτε το βίντεο της φρίκης – ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι εικόνες είναι σκληρές

Δείτε το βίντεο πριν το περιστατικό

MORE: Video obtained by CBS News shows what appears to be the start of the confrontation between George Floyd & Minneapolis police officers. A restaurant's security footage shows cops taking him into custody, but the restaurant owner says it does not show Floyd resisting arrest. pic.twitter.com/KR8r7B1WPl — CBS Evening News (@CBSEveningNews) May 26, 2020

Λίγες ώρες μετά την αποπομπή των αστυνομικών, χιλιάδες διαδηλωτές γέμισαν τους δρόμους γύρω από το σημείο που εκτυλίχθηκε η τραγωδία τη Δευτέρα το βράδυ, με πολλούς διαδηλωτές να φορούν μάσκα λόγω της επιδημίας του κορονοϊού.

Σύντομα η κατάσταση εκτραχύνθηκε και ξέσπασαν επεισόδια όταν η αστυνομία έριξε δακρυγόνα εναντίον των διαδηλωτών και έκανε χρήση πλαστικών σφαιρών, με το συγκεντρωμένο πλήθος να απαντά ρίχνοντας μπουκάλια νερού και άλλα αντικείμενα, σύμφωνα με την εφημερίδα Minneapolis Star Tribune.

Ξύπνησαν μνήμες

Η υπόθεση θυμίζει έντονα εκείνη του Έρικ Γκάρνερ, ενός Αφροαμερικανού που πέθανε από ασφυξία κατά τη σύλληψή του από λευκούς αστυνομικούς στη Νέα Υόρκη το 2014. Ο θάνατός του συνέβαλε ώστε να αναδειχθεί το κίνημα Black Lives Matter.

Ο δήμαρχος της Μινεάπολις Τζέικομπ Φρέι δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ότι ανεξαρτήτως του αποτελέσματος της έρευνας που έχει ξεκινήσει το FBI, είναι ξεκάθαρο ότι ο θάνατος του Φλόιντ είναι αδικαιολόγητος και ότι το γεγονός ότι ήταν Αφροαμερικανός έπαιξε ρόλο.

«Το να είσαι μαύρος στην Αμερική δεν θα πρέπει να αποτελεί θανατική ποινή”, τόνισε ο δήμαρχος. “Επί πέντε λεπτά παρακολουθούσαμε την ώρα που ένας λευκός αστυνομικός πίεζε με το γόνατό του τον λαιμό ενός μαύρου άνδρα. Επί πέντε λεπτά. Όταν ακούς κάποιον να ζητά βοήθεια, υποτίθεται ότι πρέπει να τον βοηθήσεις», πρόσθεσε.

Σε tweet του μάλιστα σχολίασε πως η απόλυση των τεσσάρων αστυνομικών ήταν «η σωστή απόφαση».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ – ΜΠΕ και startribune.com