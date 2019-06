Ρέγιες: Σπαρακτικό βίντεο από την έκπληξη στις κορούλες του…

Έκανε μια καριέρα αξιοζήλευτη, κατέκτησε τα πάντα και δυστυχώς «έφυγε» νωρίς… Ο λόγος για τον διεθνή Ισπανό ποδοσφαιριστή, Χοσέ Αντόνιο Ρέγιες, ο οποίος βρήκε τραγικό θάνατο σε τροχαίο.

Οι πρώτες εικόνες από το σημείο του δυστυχήματος έχουν ήδη δει το «φως» της δημοσιότητας και μαρτυρούν πως ο 35χρονος αθλητής βρήκε τραγικό θάνατο.

Το αυτοκίνητο έχει μετατραπεί σε άμορφη μάζα σιδερικών και ολόκληρος ο κόσμος είναι πραγματικά συγκλονισμένος από την είδηση…

Το Twitter και τα υπόλοιπα social media έχουν κατακλυστεί από βίντεο και φωτογραφίες τόσο της ένδοξης καριέρας του, όσο και της προσωπικής του ζωής.

Σχετικά με αυτή την πτυχή, υπάρχει κι ένα βίντεο που ραγίζει καρδιές. Δείχνει τον Χοσέ Αντόνιο Ρέγιες να κάνει έκπληξη στις δύο πανέμορφες κορούλες του, μπαίνοντας ξαφνικά μέσα στο σπίτι.

Είναι η στιγμή που τα κοριτσάκια βλέπουν ξανά τον μπαμπά τους μετά από απουσία δύο ολόκληρων μηνών, αφού ο ποδοσφαιριστής βρισκόταν για αγωνιστικές υποχρεώσεις στην μακρινή Κίνα.

Τα βλέμματα των δύο κοριτσιών του, όταν βλέπουν ξανά τον μπαμπά τους τα λένε όλα…

This video is absolutely heartbreaking to watch. Jose Reyes meeting his daughters after spending two months playing his football in China in 2018.

This is truly sad. Rest in Peace Jose Reyes. 😢🙏🏻pic.twitter.com/FoTWdjiAmG

— Football Vines (@FootballVines) June 1, 2019