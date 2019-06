Μία απίστευτη καριέρα έφθασε στο τέλος της με τον πλέον τραγικό τρόπο, αφού ο Χοσέ Αντόνιο Ρέγιες δεν πρόλαβε να αποχαιρετήσει την ενεργό δράση, χάνοντας τη ζωή του σε ένα τροχαίο ατύχημα.

Ο Ισπανός αποτέλεσε έναν από τους κορυφαίους εξτρέμ της τελευταίας 20ετίας στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, έχοντας γράψει ιστορία με τέσσερις διαφορετικές ομάδες, την Άρσεναλ, τη Σεβίλη, την Ατλέτικο και τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ξεκινώντας από τους Σεβιγιάνους, ο Ρέγιες αποτέλεσε τη μεγάλη μετεγγραφή της Άρσεναλ στην κορυφαία σεζόν της στην Αγγλία, όταν το Δεκέμβριο του 2004 ενίσχυσε την ομάδα που έγινε… μύθος, τους invincibles που κατέκτησαν ως αήττητοι την Πρέμιερ Λιγκ για τελευταία φορά μέχρι σήμερα.

Ακολούθησε ένας δανεισμός του στη Ρεάλ τη σεζόν 2006-07, για να πανηγυρίσει και εκεί τον τίτλο στην Πριμέρα Ντιβιζιόν, πετυχαίνοντας μάλιστα δύο «χρυσά» γκολ τίτλου σε ματς κόντρα στη Μαγιόρκα την τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος, με τα οποία οι «μερένγκες» πήραν το πρωτάθλημα στην ισοβαθμία με τη Μπαρτσελόνα.

I still remember this title winning goal like it was yesterday. Thank you #Reyes pic.twitter.com/KcU35KfLJr

— Zak (@ZakRM) June 1, 2019