Ρεκόρ από “καρδούλες” στο tweet του θετικού στον κορονοϊό Ντόναλντ Τραμπ

“Βροχή” από likes συγκεντρώνει το tweet του Ντόναλντ Τραμπ όπου ο ίδιος και η σύζυγός του Μελάνια ανακοίνωναν πως διαγνώστηκαν θετικοί στον Covid19.

Μέχρι τις 7 το απόγευμα (ώρα Ελλάδος) το tweet του Τραμπ “μετρούσε” τουλάχιστον 1,4 εκατομμύριο “καρδούλες”, 840.000 retweets, αλλά και 460.000 σχόλια. “Απόψε, η Πρώτη Κυρία και εγώ ο ίδιος διαγνωστήκαμε θετικοί στην Covid-19”, έγραψε στο Twitter ο 74χρονος Αμερικανός πρόεδρος.

Διευκρίνιζε ότι η Μελάνια και ο ίδιος μπαίνουν “αμέσως” σε “καραντίνα” για να ξεπεράσουν τον κορονοϊό, που έχει στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 207.000 ανθρώπους στις ΗΠΑ, την πλέον πληγείσα από την πανδημία χώρα στον κόσμο.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!