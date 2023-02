Την πρώτη του αντίπαλο στην «κούρσα» για το προεδρικό χρίσμα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος απέκτησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Και όχι κάποια τυχαία, αλλά πρώην συνεργάτιδά του. Ο λόγος για την Νίκι Χέιλι, που ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ορίσει πρεσβευτή των ΗΠΑ στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.

Η Νίκι Χέιλι ήταν επίσης κυβερνήτης της Νότιας Καρολίνας την περίοδο 2011-2017.

«Είμαι η Νίκι Χέιλι και είμαι υποψήφια για πρόεδρος», λέει σε ένα βίντεο που εστάλη από την ομάδα της μέσω e-mail, αλλά και δια των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

«Είναι καιρός για μια νέα γενιά ηγεσίας – να ξανανακαλύψουμε τη δημοσιονομική υπευθυνότητα, να ασφαλίσουμε τα σύνορά μας και να ενισχύσουμε τη χώρα μας, την υπερηφάνεια μας και τον σκοπό μας», ανέφερε η Χέιλι στο βίντεο.

Προέταξε δε την εμπειρία της στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής, αναφέροντας: «Η Κίνα και η Ρωσία παρελαύνουν. Όλοι νομίζουν ότι μπορούν να μας εκφοβίσουν, να μας χτυπήσουν. Θα πρέπει να ξέρετε ένα πράγμα για μένα: Δεν ανέχομαι αυτούς που κάνουν μπούλινγκ. Και όταν ανταποδίδεις το χτύπημα, τους πονάει πιο πολύ αν φοράς τακούνια».

Get excited! Time for a new generation.



Let’s do this! 👊 🇺🇸 pic.twitter.com/BD5k4WY1CP