WSJ: Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα επιτέθηκαν στο Ιράν τον Απρίλιο – Χτύπησαν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη νήσο Λαβάν

Νέα τροπή παίρνει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, μετά το δημοσίευμα της Wall Street Journal που αναφέρει ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα επιτάθηκαν στο Ιράν, μέσα στον Απρίλιο. Μέχρι και σήμερα (12.05.2026) ήταν γνωστό πως μόνο ΗΠΑ και Ισραήλ εξαπέλυσαν επιθέσεις κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Δεν είναι η πρώτη φορά που τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αναλαμβάνουν «ενεργό» ρόλο στον πόλεμο που μαίνεται στη Μέση Ανατολή από την τελευταία ημέρα του Φεβρουαρίου. Από τη στιγμή που ΗΠΑ και Ισραήλ εξαπέλυσαν επιθέσεις κατά του Ιράν -με αποτέλεσμα η Τεχεράνη να απαντήσει με πλήγματα-, τα ΗΑΕ προσπάθησαν να «στραγγαλίσουν» την οικονομία της Τεχεράνης, είτε ακυρώνοντας βίζες Ιρανών, είτε «παγώνοντας» περιουσιαστικά στοιχεία τους.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της αμερικανικής εφημερίδας, η οποία επικαλέστηκε πηγές της που δεν κατονόμασε, οι βομβαρδισμοί των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων είχαν στόχο πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη νήσο Λαβάν, ιρανικό έδαφος στον Κόλπο.

Τα εν λόγω πλήγματα δεν αποδόθηκαν σε κάποια χώρα συγκεκριμένα, αν και το Ιράν «απάντησε» με βομβαρδισμούς κατά του Κατάρ και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Και οι δύο χώρες βρέθηκαν στο στόχαστρο της Τεχεράνης, από την αρχή του πολέμου.

Από την έναρξη του πολέμου ως την 8η Μαΐου, η μοναρχία του Κόλπου έγινε στόχος 551 βαλλιστικών πυραύλων, 29 πυραύλων κρουζ και 2.263 drones, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της χώρας.

Οι ιρανικές επιθέσεις είχαν στόχο κυρίως αμερικανικές βάσεις και ενεργειακές υποδομές, αλλά και ακίνητα και ξενοδοχεία. Σύμφωνα με επίσημα δεδομένα, στοίχισαν τη ζωή 10 αμάχων.

Παρά το πολύ υψηλό ποσοστό αναχαιτίσεων που ανακοινωνόταν από τις αρχές, οι επιθέσεις αυτές έκαναν θρύψαλα την αύρα σταθερότητας και τη φήμη της οποίας έχαιρε ειδικά το Ντουμπάι, κόμβος επιχειρηματικής δραστηριότητας, μαγνήτης τουριστών και επενδυτών στην περιοχή πριν από τον πόλεμο.

Τα ΗΑΕ, παραδοσιακά στενός σύμμαχος των ΗΠΑ, έχουν υιοθετήσει πολύ πιο σκληρό τόνο έναντι του Ιράν από άλλες χώρες της περιοχής.