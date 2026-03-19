Reuters: Ο Τραμπ ζυγίζει το ενδεχόμενο να στείλει επιπλέον στρατεύματα στη Μέση Ανατολή

Το ενδεχόμενο ανάπτυξης επιπλέον χιλιάδων στρατιωτών για να ενισχύσουν εκείνους που ήδη συμμετέχουν στις επιχειρήσεις κατά του Ιράν εξετάζει η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με το Reuters η ενίσχυση αυτή με επιπλέον στρατιώτες θα έδινε στον Ντόναλντ Τραμπ «περισσότερες επιλογές» σε περίπτωση που αποφασίσει να επεκτείνει τις επιχειρήσεις, ενώ ο πόλεμος έχει ήδη φτάσει στην τρίτη εβδομάδα του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μεταξύ αυτών των επιλογών περιλαμβάνονται πιθανές ενέργειες για την εξασφάλιση ασφαλούς ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, που θα απαιτήσουν κυρίως αεροπορικές και ναυτικές δυνάμεις, αλλά και ενδεχομένως ανάπτυξη αμερικανικών στρατευμάτων σε παράκτιες περιοχές του Ιράν, σύμφωνα πάντα με τις πηγές του Reuters.

Συζητείται η αποστολή χερσαίων δυνάμεων στο νησί Χαργκ, σύμφωνα με πηγές και αξιωματούχους. Μια από τις πηγές ωστόσο τόνισε πως τέτοια επιχείρηση θα ήταν εξ ορισμού εξαιρετικά επικίνδυνη, καθώς το νησί αυτό, από το οποίο εξάγεται το 90% του ιρανικού πετρελαίου, βρίσκεται εντός εμβέλειας πυραύλων και μη επανδρωμένων εναέριων αεροσκαφών.

Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν στρατιωτικούς στόχους στο νησί τη 13η Μαρτίου και ο πρόεδρος Τραμπ έχει απειλήσει επίσης να καταστρέψει τις ιρανικές ενεργειακές υποδομές στο Χαργκ, όμως λόγω της ζωτικής σημασίας του η κατάληψή του θα είχε περισσότερα οφέλη από την καταστροφή των εγκαταστάσεων, εκτιμούν αναλυτές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ανάπτυξη χερσαίων δυνάμεων, ακόμη κι αν τους ανατεθούν περιορισμένης έκτασης αποστολές, ενέχει μεγάλα πολιτικά ρίσκα για τον αμερικανό πρόεδρο, με δεδομένο το χαμηλό επίπεδο υποστήριξης της κοινής γνώμης των ΗΠΑ στον πόλεμο.

Έχει επίσης συζητηθεί ενδεχόμενο να ανατεθεί στις ειδικές δυνάμεις να πάρουν από το Ιράν το ουράνιο υψηλού βαθμού εμπλουτισμού, σύμφωνα με μια από τις πηγές. Η πηγή αυτή σημείωσε πως δεν νομίζει πως κάτι τέτοιο θα γίνει άμεσα, αλλά δεν θέλησε να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες για ζητήματα επιχειρησιακού σχεδιασμού.

Ειδικοί έχουν επισημάνει πως κάτι τέτοιο θα ήταν άκρως περίπλοκο.

Πάνω από 7.800 οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί των ΗΠΑ

Οι ΗΠΑ έχουν διεξαγάγει πάνω από 7.800 αεροπορικούς βομβαρδισμούς αφότου άρχισε ο πόλεμος και έχουν βυθίσει ή πλήξει κάπου 120 πολεμικά πλοία του Ιράν, σύμφωνα με δεδομένα που δημοσιοποίησε την Τετάρτη το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»), που επιβλέπει τους χονδρικά 50.000 Αμερικανούς στρατιωτικούς στη Μέση Ανατολή.

Ακόμη και χωρίς εμπλοκή χερσαίων δυνάμεων στο Ιράν, οι ΗΠΑ έχουν υποστεί 13 απώλειες στρατιωτικών στον πόλεμο, κατά τα επίσημα δεδομένα, ενώ 200 μέλη των ενόπλων δυνάμεών τους έχουν τραυματιστεί, αν και ελαφρά τα περισσότερα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ως πρότινος μαινόταν εναντίον προκατόχων του για τους «αιώνιους πολέμους» στους οποίους ενέπλεξαν τις ΗΠΑ στο εξωτερικό, αλλά αφότου εξαπέλυσε τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ιράν δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να αναπτύξει χερσαίες δυνάμεις –«άρβυλα επί του πεδίου» (boots on the ground) κατά το στρατιωτικοπολιτικό ιδιόλεκτο στην Ουάσιγκτον– στην Ισλαμική Δημοκρατία.

Πάντως δεν έχει πάρει ακόμη κάποια «απόφαση», πάντα σύμφωνα με τις πηγές του Reuters.

Ο Aμερικανός πρόεδρος συνεχίζει να τηρεί επαμφοτερίζουσα στάση όσον αφορά στα Στενά του Ορμούζ. Ενώ αρχικά διαβεβαίωνε ότι το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό θα συνοδεύει «πολύ σύντομα» εμπορικά πλοία να το διασχίζουν, κατόπιν κάλεσε συμμάχους να «βοηθήσουν» να ανοίξει και πλέον, αφού πολλές πρωτεύουσες αρνήθηκαν περισσότερο ή λιγότερο ευγενικά να εμπλακούν σε τέτοιο εγχείρημα, ο ρεπουμπλικάνος αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο να αφήσει τα πράγματα ως έχουν.

«Διερωτώμαι τι θα γινόταν αν ‘τελειώναμε’ ό,τι απομένει από το ιρανικό τρομοκρατικό κράτος κι αφήναμε στις χώρες που το χρησιμοποιούν, εμείς δεν το κάνουμε, την ευθύνη για το λεγόμενο ‘στενό’;» σχολίασε χθες μέσω Truth Social.