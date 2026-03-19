Νέα επίθεση του Ιράν στο κοίτασμα LNG στο Κατάρ – Τέσσερις νεκροί σε Ισραήλ και Δυτική Όχθη μετά από ιρανική επίθεση

Ο Ντόναλντ Τραμπ ζητά να σταματήσουν τα χτυπήματα σε ενεργειακούς στόχους, οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν άνοδο με το Brent να πλησιάζει τα 110 δολάρια και οι επιθέσεις συνεχίζονται σε όλη την περιοχή
Η εγκατάσταση LNG στο Κατάρ / REUTERS /Stringer
Αλεξία Κωνσταντοπούλου , Σοφία Βαλσάμη

Σε άλλη διάσταση μπαίνει ο πόλεμος που έχει ξεσπάσει στην Μέση Ανατολή καθώς ιρανικός πύραυλος έπληξε εκ νέου εγκατάσταση υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στο Κατάρ, που είχε ήδη υποστεί ζημιές από την προηγούμενη επίθεση. Παράλληλα, τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έπεσαν νεκροί σε Ισραήλ και Δυτική Όχθη από πυραυλικά πλήγματα του Ιράν. Και ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ ζητά να σταματήσουν τα χτυπήματα σε ενεργειακούς στόχους, οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν άνοδο με το Brent να πλησιάζει τα 110 δολάρια και οι επιθέσεις συνεχίζονται σε όλη την περιοχή.

06:51 | 19.03.2026
Κατάρ: Όλες οι φωτιές περιορίστηκαν

Οι φωτιές οι οποίες εκδηλώθηκαν στο Κατάρ, στη μεγαλύτερη εγκατάσταση παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) στον κόσμο, εξαιτίας ιρανικής πυραυλικής επίθεσης κατά τη διάρκεια της νύχτας, «περιορίστηκαν πλήρως», ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών του εμιράτου του Κόλπου.

«Η πολιτική προστασία περιόρισε πλήρως όλες τις πυρκαγιές στη βιομηχανική ζώνη της Ρας Λαφάν», διαβεβαίωσε η πηγή αυτή, τονίζοντας ότι δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός και ότι οι επιχειρήσεις κατάσβεσης και αποκατάστασης της ασφάλειας συνεχίζονται.

06:42 | 19.03.2026
Επίθεση στο Ρας Λαφάν
06:24 | 19.03.2026
Ζημιές στο διυλιστήριο Ρας Λαφάν

Το εμιράτο του Κατάρ ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι ιρανικοί πύραυλοι προκάλεσαν ζημιές στην κυριότερη εγκατάσταση υγροποιημένου φυσικού αερίου της χώρας, που χτυπήθηκε ήδη χθες.

«Το κράτος του Κατάρ έγινε στόχος βαλλιστικών πυραύλων που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν, οι οποίοι στοχοποίησαν την βιομηχανική πόλη Ρας Λαφάν και προκάλεσαν ζημιές», ανέφερε το υπουργείο Άμυνας του εμιράτου μέσω X.

Το Ιράν απείλησε ότι θα στοχοποιούσε ενεργειακές εγκαταστάσεις σε χώρες του Κόλπου σε αντίποινα για τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα εναντίον δικών του υποδομών.

06:22 | 19.03.2026
Ιράν: Χτυπήθηκε ξανά το διυλιστήριο Ρας Λαφάν

Η ιρανική κρατική τηλεόραση ανέφερε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι πύραυλος έπληξε εγκατάσταση υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στο Κατάρ, που ήδη υπέστη ζημιά χθες.

«Το διυλιστήριο στη Ρας Λαφάν στο Κατάρ χτυπήθηκε από πύραυλο ξανά και καίγεται», ανέφερε το δίκτυο IRIB μέσω Telegram.

Λίγο νωρίτερα, το υπουργείο Άμυνας του εμιράτου ανέφερε μέσω X ότι «βαλλιστικοί πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν (...) στοχοποίησαν την βιομηχανική πόλη Ρας Λαφάν και προκάλεσαν ζημιές».

 

06:22 | 19.03.2026
Νεκρός στο Ισραήλ

Άνδρας έχασε τη ζωή του στο κεντρικό Ισραήλ εξαιτίας πλήγματος πυραύλου ο οποίος εκτοξεύτηκε από το Ιράν, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες υπηρεσία άμεσης βοήθειας, περιγράφοντας το θύμα ως τριαντάρη «αλλοδαπό εργάτη».

06:21 | 19.03.2026
Πλοίο χτυπήθηκε ανοιχτά του Ομάν

Πλοίο χτυπήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες από «άγνωστο βλήμα» στον θαλάσσιο χώρο ανατολικά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, στον κόλπο του Ομάν, κοντά στο στενό του Χορμούζ, γνωστοποίησε η υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO, η οποία υπάγεται στο βρετανικό υπουργείο Άμυνας.

Εκδηλώθηκε «πυρκαγιά» πάνω στο σκάφος, πρόσθεσε η ίδια πηγή. Το «συμβάν» αυτό καταγράφτηκε 11 ναυτικά μίλια (περίπου είκοσι χιλιόμετρα) ανατολικά της Χορ Φακάν, νότια του στενού του Χορμούζ, περάσματος στρατηγικής σημασίας για την παγκόσμια αγορά υδρογονανθράκων, το οποίο έχει πρακτικά κλείσει το Ιράν, σε αντίποινα για τον πόλεμο που εξαπέλυσαν εναντίον του οι ΗΠΑ και το Ισραήλ την 28η Φεβρουαρίου.

06:20 | 19.03.2026
Το Αμπού Ντάμπι κλείνει εγκατάσταση αερίου καθώς έπεσαν συντρίμμια από πύραυλο που αναχαιτίστηκε

Οι αρχές του Αμπού Ντάμπι ανέστειλαν μέχρι νεοτέρας τη λειτουργία εγκατάστασης φυσικού αερίου μετά την πτώση συντριμμιών πυραύλων που αναχαιτίστηκαν, έκανε γνωστό τις πρώτες πρωινές ώρες το εμιράτο.

«Οι εγκαταστάσεις αερίου έκλεισαν» ανέφεραν οι αρχές του εμιράτου των ΗΑΕ μέσω X, εξηγώντας πως αντέδρασαν με αυτόν τον τρόπο στα «συμβάντα» στις «εγκαταστάσεις αερίου στη Χαμπσάν και στο κοίτασμα (πετρελαίου) Μπαμπ», που «οφείλονταν σε συντρίμμια που κατέπεσαν έπειτα από επιτυχείς αναχαιτίσεις πυραύλων».

06:19 | 19.03.2026
Δείτε όσα έγιναν τις προηγούμενες ώρες
Πύραυλος του Ιράν πάνω από την Ιερουσαλήμ
Μέση Ανατολή: Με χτυπήματα σε ενεργειακές υποδομές και απειλές από το Ιράν κλιμακώνεται ο πόλεμος – Η επίθεση σε μονάδα LNG του Κατάρ και η ισραηλινή «απάντηση» στην Κασπία
Το χτύπημα στην Κασπία, σηματοδοτεί μία σημαντική γεωγραφική επέκταση των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Ισραήλ αφού είναι η πρώτη φορά που πλήττει τη συγκεκριμένη περιοχή από την έναρξη του πολέμου
06:19 | 19.03.2026
