Νέα επίθεση του Ιράν στο κοίτασμα LNG στο Κατάρ – Τέσσερις νεκροί σε Ισραήλ και Δυτική Όχθη μετά από ιρανική επίθεση

Σε άλλη διάσταση μπαίνει ο πόλεμος που έχει ξεσπάσει στην Μέση Ανατολή καθώς ιρανικός πύραυλος έπληξε εκ νέου εγκατάσταση υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στο Κατάρ, που είχε ήδη υποστεί ζημιές από την προηγούμενη επίθεση. Παράλληλα, τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έπεσαν νεκροί σε Ισραήλ και Δυτική Όχθη από πυραυλικά πλήγματα του Ιράν. Και ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ ζητά να σταματήσουν τα χτυπήματα σε ενεργειακούς στόχους, οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν άνοδο με το Brent να πλησιάζει τα 110 δολάρια και οι επιθέσεις συνεχίζονται σε όλη την περιοχή.
Οι φωτιές οι οποίες εκδηλώθηκαν στο Κατάρ, στη μεγαλύτερη εγκατάσταση παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) στον κόσμο, εξαιτίας ιρανικής πυραυλικής επίθεσης κατά τη διάρκεια της νύχτας, «περιορίστηκαν πλήρως», ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών του εμιράτου του Κόλπου.
«Η πολιτική προστασία περιόρισε πλήρως όλες τις πυρκαγιές στη βιομηχανική ζώνη της Ρας Λαφάν», διαβεβαίωσε η πηγή αυτή, τονίζοντας ότι δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός και ότι οι επιχειρήσεις κατάσβεσης και αποκατάστασης της ασφάλειας συνεχίζονται.
Το εμιράτο του Κατάρ ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι ιρανικοί πύραυλοι προκάλεσαν ζημιές στην κυριότερη εγκατάσταση υγροποιημένου φυσικού αερίου της χώρας, που χτυπήθηκε ήδη χθες.
«Το κράτος του Κατάρ έγινε στόχος βαλλιστικών πυραύλων που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν, οι οποίοι στοχοποίησαν την βιομηχανική πόλη Ρας Λαφάν και προκάλεσαν ζημιές», ανέφερε το υπουργείο Άμυνας του εμιράτου μέσω X.
Το Ιράν απείλησε ότι θα στοχοποιούσε ενεργειακές εγκαταστάσεις σε χώρες του Κόλπου σε αντίποινα για τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα εναντίον δικών του υποδομών.
Η ιρανική κρατική τηλεόραση ανέφερε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι πύραυλος έπληξε εγκατάσταση υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στο Κατάρ, που ήδη υπέστη ζημιά χθες.
«Το διυλιστήριο στη Ρας Λαφάν στο Κατάρ χτυπήθηκε από πύραυλο ξανά και καίγεται», ανέφερε το δίκτυο IRIB μέσω Telegram.
Λίγο νωρίτερα, το υπουργείο Άμυνας του εμιράτου ανέφερε μέσω X ότι «βαλλιστικοί πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν (...) στοχοποίησαν την βιομηχανική πόλη Ρας Λαφάν και προκάλεσαν ζημιές».
Άνδρας έχασε τη ζωή του στο κεντρικό Ισραήλ εξαιτίας πλήγματος πυραύλου ο οποίος εκτοξεύτηκε από το Ιράν, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες υπηρεσία άμεσης βοήθειας, περιγράφοντας το θύμα ως τριαντάρη «αλλοδαπό εργάτη».
Πλοίο χτυπήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες από «άγνωστο βλήμα» στον θαλάσσιο χώρο ανατολικά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, στον κόλπο του Ομάν, κοντά στο στενό του Χορμούζ, γνωστοποίησε η υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO, η οποία υπάγεται στο βρετανικό υπουργείο Άμυνας.
Εκδηλώθηκε «πυρκαγιά» πάνω στο σκάφος, πρόσθεσε η ίδια πηγή. Το «συμβάν» αυτό καταγράφτηκε 11 ναυτικά μίλια (περίπου είκοσι χιλιόμετρα) ανατολικά της Χορ Φακάν, νότια του στενού του Χορμούζ, περάσματος στρατηγικής σημασίας για την παγκόσμια αγορά υδρογονανθράκων, το οποίο έχει πρακτικά κλείσει το Ιράν, σε αντίποινα για τον πόλεμο που εξαπέλυσαν εναντίον του οι ΗΠΑ και το Ισραήλ την 28η Φεβρουαρίου.
Οι αρχές του Αμπού Ντάμπι ανέστειλαν μέχρι νεοτέρας τη λειτουργία εγκατάστασης φυσικού αερίου μετά την πτώση συντριμμιών πυραύλων που αναχαιτίστηκαν, έκανε γνωστό τις πρώτες πρωινές ώρες το εμιράτο.
«Οι εγκαταστάσεις αερίου έκλεισαν» ανέφεραν οι αρχές του εμιράτου των ΗΑΕ μέσω X, εξηγώντας πως αντέδρασαν με αυτόν τον τρόπο στα «συμβάντα» στις «εγκαταστάσεις αερίου στη Χαμπσάν και στο κοίτασμα (πετρελαίου) Μπαμπ», που «οφείλονταν σε συντρίμμια που κατέπεσαν έπειτα από επιτυχείς αναχαιτίσεις πυραύλων».