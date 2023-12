«Η θέση μου για τα Γλυπτά του Παρθενώνα δεν έχει αλλάξει», είπε ο Βρετανός πρωθυπουργός, Ρίσι Σούνακ εν πτήσει προς το Ντουμπάι για την Σύνοδο για το Κλίμα, εκεί όπου συνάντησε και τον Βασιλιά Κάρολο ο οποίος φόρεσε επιδεικτικά την γραβάτα με την ελληνική σημαία.

«Είναι πολύ σαφές ότι από νομική άποψη τα μάρμαρα δεν μπορούν να επιστραφούν και είμαστε κατηγορηματικοί σε αυτό», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Ρίσι Σούνακ. «Νομίζω ότι η ίδια η ιστοσελίδα του Βρετανικού Μουσείου λέει ότι για να συμφωνηθεί δανεισμός, αποδέκτης πρέπει να αναγνωρίσει τη νόμιμη ιδιοκτησία της χώρας που δανείζει τα αντικείμενα και νομίζω ότι οι Έλληνες δεν έχουν δηλώσει ότι είναι με οποιονδήποτε τρόπο ή μορφή πρόθυμοι να το κάνουν αυτό. Η άποψή μας και η θέση μας επ’ αυτού είναι ξεκάθαρη: τα μάρμαρα αποκτήθηκαν νόμιμα εκείνη την εποχή».

Η στυλιστική επιλογή του Βασιλιά Καρόλου με την γραβάτα με τις ελληνικές σημαίες δεν πέρασε απαρατήρητη και από τους Βρετανούς δημοσιογράφους.

Μάλιστα, η παρουσιάστρια του BBC Λόρα Κούνσμπεργκ στην οποία και παραχώρησε την επίμαχη συνέντευξη ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τα Γλυπτά του Παρθενώνα σχολίασε: «Μάλλον πρέπει να κοιτάξουμε λίγο καλύτερα τον Βασιλιά σήμερα ο οποίος φόρεσε γραβάτα με την ελληνική σημαία και ενώ μαίνεται η διπλωματική αντιπαράθεση ανάμεσα στον Βρετανό και τον Έλληνα πρωθυπουργό».

Worth looking closely, the King today, wearing a Greek flag tie at COP, after days of a simmering diplomatic row btw UK and Greek PM 👀👀👀 pic.twitter.com/CEwaFmBYW4