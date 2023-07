Το βίντεο κάνει το γύρο του κόσμου και σοκάρει, καθώς εμφανίζεται να είναι σε λειτουργία του τρενάκι λούνα παρκ με κόσμο μέσα την ώρα που έχει μια τεράστια ρωγμή!

Αν τώρα σκεφτεί κάποιος ότι πρόκειται για το γρηγορότερο και το ψηλότερο τέτοιο τρενάκι του κόσμου, τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο τρομακτικά.

«Η Carowinds έκλεισε το Fury 325 αφού το προσωπικό του πάρκου αντιλήφθηκε μια ρωγμή στην κορυφή μιας χαλύβδινης κολόνας στήριξης», δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας…

Massive crack on Fury 325 at #Carowinds. I emailed the park and they told me, “The park’s maintenance team is conducting a thorough inspection and the ride will remain closed until repairs have been completed.” Credit Jeremy Wagner pic.twitter.com/YrP0zhm3kJ