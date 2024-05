Ρόμπερτ Φίτσο: Οι παγκόσμιοι ηγέτες καταδικάζουν την «βάναυση» επίθεση κατά του Σλοβάκου πρωθυπουργού

Παγκόσμιοι ηγέτες και αξιωματούχοι άρχισαν να αντιδρούν στην είδηση ​​της επίθεσης που δέστηκε ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας, Ρόμπερτ Φίτσο, ο οποίος πυροβολήθηκε και τραυματίστηκε.

Το μεσημέρι της Τετάρτης (15.05.2024), έγινε απόπειρα δολοφονίας κατά του πρωθυπουργού της Σλοβακίας από έναν 71χρονο Σλοβάκο πολίτη. Ο δράστης πυροβόλησε κατά του Ρόμπερτ Φίτσο 4 φορές και κατάφερε να τον τραυματίσει, με τον πολιτικό να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Πολιτικοί αρχηγοί και υπουργοί άλλων κρατών καταδίκασαν την πράξη αυτή, χαρακτηρίζοντάς την «βάναυση».

Η πρόεδρος της Σλοβακίας, Ζουζάνα Καπουτόβα έγραψε στον προσωπικό της λογαριασμό στο X: «Απόλυτα συγκλονισμένη από τη σημερινή βάναυση επίθεση στον πρωθυπουργό της Σλοβακίας, Robert Fico, την οποία καταδικάζω με τον πιο έντονο τρόπο.

Του εύχομαι πολλή δύναμη σε αυτή την κρίσιμη στιγμή και έγκαιρη ανάρρωση. Η σκέψη μου είναι επίσης με την οικογένειά του και τους οικείους του».

Utterly shocked by today’s brutal attack on #Slovakia’s Prime Minister Robert Fico, which I condemn in strongest possible terms.



I wish him lot of strength in this critical moment and early recovery. My thoughts are also with his family and close ones. — Zuzana Čaputová (@ZuzanaCaputova) May 15, 2024

Ο πρωθυπουργός της Τσεχίας δήλωσε σε ανάρτησή του στο X:«Συγκλονίζουν τα νέα για τον πυροβολισμό του Σλοβάκου πρωθυπουργού Ρόμπερτ Φίτσο.

Εύχομαι στον πρωθυπουργό να γίνει καλά το συντομότερο δυνατό. Δεν πρέπει να ανεχόμαστε τη βία, δεν πρέπει να έχει θέση στην κοινωνία».

Zpráva o postřelení slovenského premiéra Roberta Fica je šokující. Přeji panu premiérovi, ať je co nejdříve v pořádku. Násilí nesmíme tolerovat, nesmí mít ve společnosti místo. — Petr Fiala (@P_Fiala) May 15, 2024

Εν τω μεταξύ, ο Πρωθυπουργός της Ρουμανίας Μαρσέλ Τσιολάκου δήλωσε επίσης ότι είναι «βαθιά συγκλονισμένος» από την είδηση.

Σε ανάρτησή του στο X, ο Τσιολάκου είπε ότι οι υπεύθυνοι για τον πυροβολισμό «πρέπει να λογοδοτήσουν».

Profoundly shocked by the news coming from Slovakia. I convey my most sincere thoughts to the Slovak Prime Minister Robert Fico.

Such extreme acts have no justification and the perpetrators must be held accountable. https://t.co/meCuwRDuDu — Marcel Ciolacu (@CiolacuMarcel) May 15, 2024

Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ αντέδρασε και αυτός στα “σοκαριστικά” νέα στα social media: «Συγκλονιστικά νέα από τη Σλοβακία. Ρόμπερτ, οι σκέψεις μου είναι μαζί σου σε αυτήν την πολύ δύσκολη στιγμή».

Shocking news from Slovakia. Robert, my thoughts are with you in this very difficult moment. — Donald Tusk (@donaldtusk) May 15, 2024

Και ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Ρίσι Σούνακ καταδίκασε το συμβάν στο X: «Σοκαρισμένος που άκουσα αυτά τα φρικτά νέα. Όλες μας οι σκέψεις είναι στον πρωθυπουργό Φίτσο και την οικογένειά του».

Shocked to hear this awful news. All our thoughts are with Prime Minister Fico and his family. https://t.co/x6gb47kSBF — Rishi Sunak (@RishiSunak) May 15, 2024

Ο Ρόμπερτ Φίτσο είναι λαϊκιστής και γνωστός για τις αδικίες εναντίον δημοσιογράφων καθώς και τη δολοφονία ενός το 2018, πουθ αποτέλεσε τον λόγο της παραίτησής του από την πρωθυπουργία την ίδια χρονιά. Έχει επίσης αγωνιστεί κατά της μετανάστευσης και των δικαιωμάτων LGBTQ+.

Ο πρωθυπουργός είχε προηγουμένως αντιταχθεί στις κυρώσεις της ΕΕ στη Ρωσία και ήταν κατά της ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ. Μάλιστα, υποστήριζε ότι οι ΗΠΑ και άλλα έθνη θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν την επιρροή τους για να αναγκάσουν τη Ρωσία και την Ουκρανία να συνάψουν μια συμβιβαστική ειρηνευτική συμφωνία, ενώ ο ίδιος δηλώνει θαυμαστής του Ρώσου προέδρου, Βλανιμίρ Πούτιν.