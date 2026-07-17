Ρόμπερτ Πέστον: Ο δημοσιογράφος που είχε προβλέψει την κρίση του 2008 και τον κορονοϊό προειδοποιεί τώρα για παγκόσμιο κραχ λόγω AI

Έντονη ανησυχία για το ενδεχόμενο μιας νέας παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης λόγω της Τεχνητής Νοημοσύνης εκφράζει ο δημοσιογράφος και πολιτικός συντάκτης του ITV News, Ρόμπερτ Πέστον, ο οποίος στο παρελθόν είχε προβλέψει τόσο την οικονομική κρίση του 2008 όσο και την πανδημία COVID-19.

Ο Βρετανός δημοσιογράφος θεωρεί ότι οι τεράστιες επενδύσεις στην ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) ενδέχεται να δημιουργήσουν μια νέα οικονομική «φούσκα», η οποία, εάν σκάσει, θα μπορούσε να προκαλέσει ισχυρό σοκ στις διεθνείς αγορές.

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«Ανησυχώ πραγματικά»

Μιλώντας στο Radio Times, ο 66χρονος δημοσιογράφος δήλωσε ότι φοβάται πως μέσα στα επόμενα ένα με δύο χρόνια μπορεί να εκδηλωθεί ένα σοβαρό διεθνές κραχ.

«Ανησυχώ πραγματικά ότι θα δούμε ένα μεγάλο παγκόσμιο οικονομικό κραχ μέσα στα επόμενα ένα ή δύο χρόνια, επειδή επενδύονται τεράστια ποσά στην κατασκευή κέντρων δεδομένων και ενεργειακών υποδομών για την Τεχνητή Νοημοσύνη», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, επικρατεί στις αγορές μια ατμόσφαιρα υπερβολικού ενθουσιασμού, παρόμοια με εκείνη που είχε προηγηθεί του κραχ του 1929.

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«Φοβάμαι ότι τα κέρδη που υπόσχεται η AI δεν θα είναι αρκετά για να δικαιολογήσουν αυτές τις επενδύσεις. Αν συμβεί αυτό, επιχειρήσεις θα χρεοκοπήσουν, οι επενδυτές θα πανικοβληθούν και θα προκληθεί ένα σημαντικό χρηματιστηριακό σοκ», είπε.

Οι προβλέψεις του που επιβεβαιώθηκαν

Ο Πέστον υπενθύμισε ότι και στο παρελθόν είχε προειδοποιήσει εγκαίρως για εξελίξεις που τότε αρκετοί χαρακτήριζαν υπερβολικές.

Όπως είπε, ήδη από το 2007 προειδοποιούσε ότι τα προβλήματα στον τραπεζικό τομέα θα οδηγούσαν σε μεγάλη οικονομική κρίση, ωστόσο πολλοί πολιτικοί και στελέχη του χρηματοπιστωτικού κλάδου τον κατηγορούσαν για κινδυνολογία.

Αντίστοιχα, στα τέλη του 2019, έχοντας επισκεφθεί επανειλημμένα την Κίνα και τη Γουχάν στο πλαίσιο ντοκιμαντέρ που είχε πραγματοποιήσει, εκτίμησε από την πρώτη στιγμή ότι ο νέος κορονοϊός αποτελούσε σοβαρή απειλή και ενημέρωνε σχετικά κυβερνητικούς αξιωματούχους.

Το AI μπορεί να αλλάξει ριζικά την αγορά εργασίας

Ο δημοσιογράφος θεωρεί ότι η επανάσταση της Τεχνητής Νοημοσύνης θα είναι εξίσου καθοριστική με τη Βιομηχανική Επανάσταση και την εποχή του ατμού.

Ακόμη κι αν προκύψει οικονομική κρίση, εκτιμά ότι οι υποδομές της AI θα συνεχίσουν να αναπτύσσονται. Ωστόσο, βλέπει έναν ακόμη μεγαλύτερο κίνδυνο: τη μαζική αντικατάσταση εργαζομένων από συστήματα τεχνητής νοημοσύνης και ρομπότ.

«Το AI και τα ρομπότ θα εκτοπίσουν τεράστιο αριθμό θέσεων εργασίας. Το ερώτημα είναι αν θα δημιουργηθούν νέες δουλειές για να αντικαταστήσουν όσες χαθούν», σημείωσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, αν εκατομμύρια άνθρωποι βρεθούν χωρίς εργασία, θα μειωθούν δραστικά τα φορολογικά έσοδα των κρατών, γεγονός που θα δυσκολέψει τη χρηματοδότηση των δημόσιων υπηρεσιών.

«Αν μεγάλος αριθμός πολιτών χάσει τη δουλειά του, δεν θα πληρώνει φόρο εισοδήματος. Τότε το κράτος δεν θα μπορεί να χρηματοδοτήσει τις δημόσιες υπηρεσίες και η κοινωνία, όπως τη γνωρίζουμε σήμερα, κινδυνεύει να καταρρεύσει», προειδοποίησε.

Παρά τις δυσοίωνες προβλέψεις του, ο Πέστον υποστηρίζει ότι εξακολουθεί να είναι αισιόδοξος.

Όπως εξηγεί, η ανάλυση πιθανών δυστοπικών σεναρίων δεν γίνεται για να καλλιεργήσει φόβο, αλλά για να βοηθήσει ώστε αυτά να αποφευχθούν.

Οι δηλώσεις του έρχονται λίγες ημέρες μετά τις προειδοποιήσεις του πρώην ερευνητή της OpenAI, Ντάνιελ Κοκοτάιλο, ο οποίος υποστήριξε ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα εξελιχθεί σε «υπερνοημοσύνη», ξεπερνώντας τις ανθρώπινες δυνατότητες και απειλώντας εκατομμύρια θέσεις εργασίας, καθώς θα είναι ταχύτερη, αποδοτικότερη και οικονομικότερη από τον άνθρωπο.