Βρετανία: Ο Άντι Μπέρναμ είναι επίσημα ο νέος ηγέτης των Εργατικών: «Είμαι έτοιμος να ηγηθώ»

Ο Άντι Μπέρναμ αναδείχθηκε και επίσημα σήμερα Παρασκευή (17.07.2026) νέος ηγέτης του κυβερνώντος Εργατικού Κόμματος στη Βρετανία, ανοίγοντας τον δρόμο για να αναλάβει πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου τη Δευτέρα (20.07.2026), μετά την παραίτηση του Κιρ Στάρμερ. «Είμαι έτοιμος να ηγηθώ και να χτίσω πάνω στα θεμέλια που έθεσε ο Κιρ Στάρμερ» ήταν τα πρώτα λόγια του.

Ο 56χρονος πρώην δήμαρχος του ευρύτερου Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ, ήταν ο μοναδικός υποψήφιος στη διαδικασία διαδοχής, έχοντας εξασφαλίσει τη στήριξη της συντριπτικής πλειοψηφίας των βουλευτών των Εργατικών στο Ηνωμένο Βασίλειο.

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Στην πρώτη του ομιλία ως νέος ηγέτης των Εργατικών, ο Άντι Μπέρναμ δήλωσε ότι είναι έτοιμος να αναλάβει την ευθύνη της ηγεσίας του κόμματος και της χώρας. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι Εργατικοί είναι ενωμένοι και ότι σκοπεύουν να αξιοποιήσουν τη δύναμη αυτής της ενότητας προς όφελος των πολιτών, ιδιαίτερα στις περιοχές που, όπως ανέφερε, περίμεναν εδώ και πολύ καιρό η πολιτική να τους δώσει ξανά λόγο να ελπίζουν.

«Είμαι έτοιμος, έτοιμος να ηγηθώ και να χτίσω πάνω στα θεμέλια που έθεσε ένας άνθρωπος περισσότερο από κάθε άλλον». Στη συνέχεια της ομιλίας του, ο Μπέρναμ ευχαρίστησε τον Κιρ Στάρμερ για τη συμβολή του.

Την Δευτέρα παραιτείται ο Κιρ Στάρμερ

Το πρωί της Δευτέρας 20 Ιουλίου, ο Κιρ Στάρμερ αναμένεται να μεταβεί στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ για να υποβάλει την παραίτησή του στον βασιλιά Κάρολο. Στη συνέχεια, ο μονάρχης αναμένεται να αναθέσει στον Άντι Μπέρναμ τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης, με τον νέο ηγέτη των Εργατικών να αναλαμβάνει επισήμως τα καθήκοντα του πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου.

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Ο νέος ηγέτης των Εργατικών υποστήριξε ότι όλοι οι βουλευτές του κόμματος «άκουσαν το μήνυμα των πολιτών του Μέικερφιλντ εκ μέρους όλων των ξεχασμένων περιοχών της χώρας», κάνοντας λόγο για ένα αίτημα επιστροφής «των Εργατικών που γνώριζαν κάποτε οι πολίτες».

«Θα ανταποκριθούμε σε αυτό το κάλεσμα», τόνισε, διαβεβαιώνοντας ότι το κόμμα παραμένει ενωμένο και πως θα αξιοποιήσει αυτή την ενότητα προς όφελος των ανθρώπων και των περιοχών που, όπως είπε, «περιμένουν εδώ και πολύ καιρό η πολιτική να τους δώσει ξανά ελπίδα».

“This is a proud moment… and an emotional one.”



Andy Burnham credits Keir Starmer for putting Labour back in a position to change people’s lives, as he delivers his first speech as leader of the party



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Φόρος τιμής στον Κιρ Στάρμερ

Ο Μπέρναμ ξεκίνησε την ομιλία του αποτίοντας φόρο τιμής στον απερχόμενο ηγέτη και πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ.

«Είμαι έτοιμος», δήλωσε, προσθέτοντας ότι είναι έτοιμος να ηγηθεί του κόμματος και να συνεχίσει πάνω στα θεμέλια που έθεσε ο προκάτοχός του.

Όπως είπε, επί ηγεσίας Στάρμερ οι Εργατικοί πέρασαν από τη χειρότερη εκλογική τους ήττα στη μεγαλύτερη νίκη τους, αποκτώντας τη δυνατότητα να αλλάξουν τη ζωή των πολιτών.

Αναφέρθηκε, επίσης, στη μείωση των λιστών αναμονής στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS) και στην αποκατάσταση της διεθνούς εικόνας του Ηνωμένου Βασιλείου ως βασικά επιτεύγματα της διακυβέρνησης Στάρμερ.

Ολοκληρώνοντας το συγκεκριμένο μέρος της ομιλίας του, ευχαρίστησε τον Κιρ Στάρμερ για την προσφορά του στη χώρα και στο κόμμα, προκαλώντας παρατεταμένο χειροκρότημα από το ακροατήριο.