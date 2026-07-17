Οι Ρώσοι νεοσύλλεκτοι για τον πόλεμο στην Ουκρανία είτε σκοτώνονται είτε τραυματίζονται στα πρώτα 20-30 λεπτά μάχης

Μία απίστευτη διαπίστωση έκαναν οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες σε έρευνα τους για τον φονικό πόλεμο στην Ουκρανία. Ο επικεφαλής της CIA δήλωσε προχθές Τετάρτη (15/07/2026) πως οι Ρώσοι νεοσύλλεκτοι που φτάνουν στο πεδίο της μάχης, σκοτώνονται ή τραυματίζονται στα πρώτα 20 με 30 λεπτά.

Η αξιολόγηση της CIA έρχεται σε μια χρονική συγκυρία κατά την οποία η τεχνολογία παίζει σημαντικό ρόλο στο πεδίο της μάχης, με την Ουκρανία να επενδύει τεράστιους πόρους στα μη επανδρωμένα συστήματα, κάτι που έχει σταματήσει την προέλαση των ρωσικών στρατευμάτων, ενώ παράλληλα έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον τρίτων χωρών να συνεργαστούν με το Κίεβο στον τομέα αυτό.

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Ευρωπαίοι και Ουκρανοί αξιωματούχοι δηλώνουν εδώ και μήνες ότι τα ποσοστά των ρωσικών απωλειών έχουν ανέβει σε επίπεδα ρεκόρ, με τον αρχηγό γενικού επιτελείου ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας, Αλεξάντερ Σίρσκι να δηλώνει τον περασμένο Μάιο ότι η Ρωσία χάνει τουλάχιστον 1.000 στρατιώτες την ημέρα.

«Οι πληροφορίες μας είναι σύμφωνες με ορισμένες από τις αναφορές ανοιχτού κώδικα που μπορεί να έχετε δει στην Ουκρανία», δήλωσε ο διευθυντής της CIA, Τζον Ράτκλιφ στη Σύνοδο Κορυφής για την Άμυνα και την Καινοτομία που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στην Πενσυλβάνια και πρόσθεσε: «Το μέσο προσδόκιμο ζωής ενός Ρώσου νεοσύλλεκτου αυτή τη στιγμή, που φτάνει στο πεδίο της μάχης στην Ουκρανία, εκτιμάται ότι είναι μεταξύ 20 και 30 λεπτών».

«Αυτό συμβαίνει επειδή τα drones με τεχνητή νοημοσύνη έχουν γίνει αρκετά εξειδικευμένες, χαμηλού κόστους μηχανές θανάτου», τόνισε ο ίδιος στη συνέχεια. Η αναλογία απωλειών μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας έφτασε σχεδόν στο 8 προς 1 το πρώτο εξάμηνο του 2026, από περίπου 2 προς 1 ή 3 προς 1 στο μεγαλύτερο μέρος του πολέμου.

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Περισσότεροι από 2 εκατομμύρια στρατιώτες και από τις δύο πλευρές έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί από την έναρξη της εισβολή της Ρωσίας τον Φεβρουάριο του 2022, με τη Μόσχα να έχει 1,4 εκατομμύρια θύματα, εκ των οποίων οι 450.000 είναι νεκροί στρατιωτικοί, ο υψηλότερος αριθμός θανάτων στο πεδίο της μάχης που έχει υποστεί οποιαδήποτε μεγάλη δύναμη από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, σύμφωνα με τους ερευνητές του CSIS,

«Το συμπέρασμα είναι ότι η κυριαρχία αυτών των αναδυόμενων τεχνολογιών είναι εξίσου σημαντική με τη στρατιωτική ισχύ. Γι’ αυτό μια κατώτερη δύναμη [Ουκρανία], τεσσεράμισι χρόνια αργότερα, έχει κρατήσει μακριά τη Ρωσία»», δήλωσε χαρακτηριστικά ο επικεφαλής της CIA, ενώ προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη τα διδάγματα του πολέμου στην Ουκρανία.

«Ο ρυθμός της προέλασης των ρωσικών δυνάμεων έχει σταματήσει, καθώς η κυριαρχία της Ουκρανίας στις αναδυόμενες τεχνολογίες και, σε αυτήν την περίπτωση, στον πόλεμο με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ο ασύμμετρος πόλεμος, είναι ένας τόσο σπουδαίος εξισορροπητής και δείχνει γιατί πρέπει να ηγούμαστε σε αυτό από κάθε άποψη για να διατηρήσουμε τη θέση μας στην παγκόσμια αγορά», είπε Τζον Ράτκλιφ.

Τα σχόλιά του διευθυντής της CIA έγιναν μια μέρα αφού η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ουκρανία υπέγραψαν συμφωνία για την παραγωγή μη επανδρωμένων αεροσκαφών στο Κίεβο αξίας άνω των 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Πηγή: OnAlert.gr