Τραγικός είναι ο απολογισμός φωτιάς που ξέσπασε σε οίκο ευγηρίας στην πόλη Κεμέροβο της Σιβηρίας.

Σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσαν στη δημοσιότητα οι τοπικές αρχές τουλάχιστον 20 είναι οι άνθρωποι που έχουν χάσει τη ζωή τους από την φωτιά.

Οι φλόγες κατέστρεψαν ολοσχερώς τον δεύτερο όροφο του κτιρίου, όπου φιλοξενούνταν δεκάδες ηλικιωμένοι. Έξι τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, εκ των οποίων δύο νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο το TASS, ο συγκεκριμένος οίκος ευγηρίας λειτουργούσε χωρίς άδεια.

