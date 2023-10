Σε 60 προσαγωγές προχώρησαν οι Αρχές της Ρωσίας για τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν χθες Κυριακή (29.10.2023) σε αεροδρόμιο στην Μαχατσκαλά, την πρωτεύουσα της δημοκρατίας του Νταγκεστάν, τα οποία είναι ύποπτα πως εισέβαλαν βίαια στον χώρο.

Εννέα αστυνομικοί τραυματίστηκαν στα επεισόδια στο αεροδρόμιο του Νταγκεστάν της Ρωσίας, εκ των οποίων οι 2 έχουν εισαχθεί και νοσηλεύονται σε νοσοκομείο της πόλης. Η περιοχή βρίσκεται στον Καύκασο, η πλειονότητα της οποίας είναι πληθυσμός μουσουλμάνων.

«Πάνω από 150 από τους πιο ενεργούς συμμετέχοντες στις ταραχές ταυτοποιήθηκαν» και «εξήντα από αυτούς προσήχθησαν», ανακοίνωσε η υπηρεσία Τύπου του ρωσικού υπουργείου Εσωτερικών για τις προσαγωγές που σημειώθηκαν μετά τα επεισόδια.

Παράλληλα, οι ΗΠΑ καταδίκασαν τις «αντισημιτικές διαδηλώσεις» στο αεροδρόμιο, σύμφωνα με την ανάρτηση που έκανε εκπρόσωπος του συμβουλίου εθνικής ασφαλείας της αμερικανικής προεδρίας.

«Οι ΗΠΑ καταδικάζουν σθεναρά τις αντισημιτικές διαδηλώσεις στο Νταγκεστάν, στη Ρωσία», ανέφερε η Έιντριεν Γουότσον μέσω X (πρώην Twitter). «Οι ΗΠΑ στέκονται χωρίς περιστροφές στο πλευρό ολόκληρης της εβραϊκής κοινότητας καθώς γινόμαστε μάρτυρες παγκόσμιας έξαρσης του αντισημιτισμού», πρόσθεσε η ίδια.

The United States vigorously condemns the antisemitic protests in Dagestan, Russia. The U.S. unequivocally stands with the entire Jewish community as we witness a worldwide surge in antisemitism. There is never any excuse or justification for antisemitism. — Adrienne Watson (@NSC_Spox) October 30, 2023

Όσα έγιναν χθες στο αεροδρόμιο του Νταγκεστάν

Πλήθος διαδηλωτών έκανε έφοδο στο αεροδρόμιο του Νταγκεστάν χθες αναζητώντας «Εβραίους» μετά την άφιξη πτήσης από το Τελ Αβίβ, αναγκάζοντας τις Αρχές να διατάξουν δυνάμεις ασφαλείας να επέμβουν για να τους απομακρύνουν από την εγκατάσταση.

Βίντεο την αυθεντικότητα των οποίων δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει αμέσως το Γαλλικό Πρακτορείο εικονίζουν εισβολείς να αποπειρώνται να κάνουν έλεγχο σε οχήματα, να ζητούν ταυτότητα επιβάτη, να ανοίγουν διά της βίας τις πόρτες τερματικού σταθμού, να προσεγγίζουν πεζή αεροσκάφος στον διάδρομο.

Έπειτα από επέμβαση των δυνάμεων επιβολής της τάξης, η ρωσική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας ανακοίνωσε ότι στις 22:20 (τοπική ώρα· στις 21:20 ώρα Ελλάδας) το αεροδρόμιο είχε πλέον «αδειάσει από τους πολίτες που παρεισέφρησαν χωρίς άδεια» στην εγκατάσταση.

Muslims within the Republic of Dagestan in Southwestern Russia are currently Storming the International Airport in the Region in order to reportedly “Kill Israelis and Jews” after Rumors began that an Israeli Aircraft was preparing to land at the Airport; this has been going in… pic.twitter.com/p4zB8Xgn0j — OSINTdefender (@sentdefender) October 29, 2023

Το υπουργείο Υγείας της ρωσικής δημοκρατίας του Καυκάσου έκανε λόγο για «τραυματίες», χωρίς να διευκρινίσει πόσοι είναι ή αν οι τραυματισμοί έγιναν κατά τη διάρκεια της εφόδου ή της επιχείρησης των δυνάμεων επιβολής της τάξης για να ανακτηθεί ο έλεγχος. Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς, που επικαλέστηκε τις υγειονομικές Αρχές, οι τραυματίες είναι περίπου είκοσι.

Σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο Flightradar, πτήση από το Τελ Αβίβ της ρωσικής εταιρείας Red Wings προσγειώθηκε στη Μαχατσκαλά στις 19:00 (στις 18:00 ώρα Ελλάδας). Σύμφωνα με το ρωσικό ανεξάρτητο μέσο ενημέρωσης Sota, επρόκειτο για πτήση τράνζιτ, που θα αναχωρούσε για τη Μόσχα στις 21:00 (20:00).

Δεν είναι σαφές αν το αεροπλάνο έφυγε ή βρίσκεται ακόμη στο ταρμάκ, ή ποια είναι η κατάσταση των επιβατών. Το αεροδρόμιο θα παραμείνει κλειστό ως την 6η Νοεμβρίου, κατά τη ρωσική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας. Σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ, Ισραηλινοί και εβραίοι επιβάτες μεταφέρθηκαν σε ασφαλή χώρο στο αεροδρόμιο.

Σύμφωνα με το Sota, αρχικά το πλήθος έψαχνε Ισραηλινούς στην έξοδο του αεροδρομίου. Κάποιος κράταγε πλακάτ με το σύνθημα «Οι δολοφόνοι παιδιών δεν έχουν θέση στο Νταγκεστάν», άλλοι φώναζαν «Αλλάχου Άκμπαρ» και κάποιοι κράταγαν παλαιστινιακές σημαίες.

BREAKING:



A Lynch mob has stormed the airport in Dagestan, Russia and is now going from plane to plane looking for Jewish passengers.



A plane from Tel Aviv was landing.



In this video, they interrogate one of the plane technicians, asking him:



"tell us where the Jews are" pic.twitter.com/CEHrjrBmez — Visegrád 24 (@visegrad24) October 29, 2023

Όπως αναφέρει η εφημερίδα Ιζβέστια και το ρωσικό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο RT, αφού εισέβαλαν, ανέβηκαν στην οροφή τερματικού σταθμού και παρεισέφρησαν στον διάδρομο. Ένας από τους διαδηλωτές εικονίζεται κοντά σε φτερό του αεροπλάνου της Red Wings, να πλησιάζει τα παράθυρα.

Οι Αρχές του Νταγκεστάν καταδίκασαν το επεισόδιο.

«Σκανδαλώδες»

Όλοι οι κάτοικοι του Νταγκεστάν «κατανοούν τα δεινά εκείνων που γίνονται θύματα άδικων ενεργειών ορισμένων (…) και προσεύχονται για την ειρήνη στην Παλαιστίνη», τόνισε ο ηγέτης της ρωσικής δημοκρατίας του Καυκάσου, ο Σεργκέι Μίλικοφ. «Όμως αυτό που έγινε στο αεροδρόμιό μας είναι σκανδαλώδες», πρόσθεσε, διαμηνύοντας πως θα ασκηθούν ποινικές διώξεις.

Καθώς το επεισόδιο βρισκόταν ακόμη σε εξέλιξη, η κυβέρνηση του Ισραήλ αξίωσε αυτή της Ρωσίας να «να προστατεύσει όλους τους Ισραηλινούς πολίτες και όλους τους Εβραίους».

In #Dagestan, a crowd stormed the building of Makhachkala airport in search of Jews from a flight from Tel Aviv. pic.twitter.com/TaBvakBKIE — NEXTA (@nexta_tv) October 29, 2023

Το Ισραήλ «παρακολουθεί με μεγάλη προσοχή τις απόπειρες επίθεσης εναντίον Ισραηλινών πολιτών και Εβραίων σε όλον τον κόσμο», τόνισε το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο υπουργός Πληροφοριών της Τσετσενίας, ο Άχμεντ Ντουντάγιεφ, έκανε έκκληση για «ηρεμία» και ζήτησε να αποφευχθούν οι «προκλήσεις» στον ρωσικό Καύκασο, όπου η ατμόσφαιρα χαρακτηρίζεται τεταμένη. Με επιθέσεις εναντίον Εβραίων «παίζετε το παιχνίδι των εχθρών μας που προκαλούν σκόπιμα τον κόσμο με φόντο την ισραηλινοπαλαιστινιακή σύγκρουση» ανέφερε σε βίντεο μέσω Telegram.

«Αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη Μαχατσκαλά είναι κακό. Πολύ, πολύ κακό», σχολίασε μέσω Χ η διευθύντρια του RT, η Μαργαρίτα Σίμονιαν.

BREAKING:



The lynch mob which stormed the airport in Dagestan, Russia to search for Jews as a plane was landing from Tel Aviv has found its first “suspected Jew”



He tells them he is Uzbek, but they don’t believe him



“Take his passport, search his phone” pic.twitter.com/9gKteyKFz0 — Visegrád 24 (@visegrad24) October 29, 2023

Στην Τσετσενία και το Νταγκεστάν, δημοκρατίες της Ρωσικής Ομοσπονδίας στον Καύκασο, η κατάσταση χαρακτηρίζεται ασταθής.

Νωρίτερα χθες, εβραϊκό κέντρο στην πόλη Νάλτσικ, στη ρωσική περιφέρεια Καμπαρτίνο-Μπαλκάρια, πυρπολήθηκε, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ – ΜΠΕ, AFP και Reuters