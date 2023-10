Η κατάσταση στο αεροδρόμιο του Νταγκεστάν στη Ρωσία τέθηκε υπό έλεγχο μετά την εισβολή το απόγευμα της Κυριακής πλήθος διαδηλωτών, διαβεβαίωσε μέσω του Telegram η κυβέρνηση αυτής της ρωσικής δημοκρατίας του Καυκάσου.

Σύμφωνα με την τοπική κυβέρνηση, αστυνομικοί αναπτύχθηκαν στο αεροδρόμιο της Μαχατσκάλα αφού προηγουμένως κάλεσαν τους συγκεντρωμένους να βάλουν τέλος στις «παράνομες ενέργειές» τους.

Η ρωσική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας Rosaviatsia ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις ασφαλείας απομάκρυναν όλους τους «πολίτες που δεν είχαν την άδεια» να βρίσκονται εκεί.

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης με τη σειρά τους μετέδωσαν ότι «ένας αριθμός Ισραηλινών και Εβραίων» επιβατών μεταφέρθηκαν σε ασφαλή χώρο του αεροδρομίου.

Να σημειωθεί ότι πολλοί διαδηλωτές εισέβαλαν στο αεροδρόμιο όταν ανακοινώθηκε ότι επρόκειτο να προσγειωθεί εκεί ένα αεροσκάφος προερχόμενο από το Τελ Αβίβ.

Σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης Izvestia και RT της Ρωσίας, πολλοί άνδρες μπήκαν διά της βίας στο αεροδρόμιο και σκαρφάλωσαν στη στέγη του τερματικού σταθμού ενώ άλλοι έφτασαν στον διάδρομο προσγείωσης-απογείωσης.

Βίντεο δείχνουν δεκάδες άτομα να ανοίγουν δια της βίας τις πύλες του τερματικού σταθμού και άλλους να προσπαθούν να ελέγξουν τα αυτοκίνητα που βγαίνουν από το αεροδρόμιο.

Rioters are still attempting to find a way onto the RedWings Flight from Israel on the Tarmac at Makhachkala International Airport in Dagestan, while continuing to shout “Allahu Akbar” and raising the Palestinian Flag near the Plane. pic.twitter.com/HXne4NRzTj