Η Ρωσία δεν φαίνεται να «συγχωρεί» την κίνηση της Μολδαβίας να αποπέμψει Ρώσους διπλωμάτες και μέλη της πρεσβείας στην Κισινάου, μετά τις υποψίες πως ενεπλάκησαν σε κύκλωμα παρακολουθήσεων.

Έτσι η Ρωσία απαγόρευσε την είσοδο σε αρκετούς Μολδαβούς αξιωματούχους, προφανώς ως «αντίποινα» για την πράξη της Μολδαβίας, την οποία η Μόσχα χαρακτήρισε “εχθρική”.

Την απαγόρευση εισόδου στους Μολδαβούς ανακοίνωσε σήμερα (18.8.2023) το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών, σε μια περαιτέρω επιδείνωση των ήδη τεταμένων διμερών σχέσεων.

Η Μολδαβία, πρώην σοβιετική δημοκρατία, έχει πληγεί από τον πόλεμο της Ρωσίας στη γειτονική Ουκρανία. Η φιλοευρωπαία πρόεδρος της Μολδαβίας, Μάγια Σάντου, καταδίκασε την εισβολή της Ρωσίας και κατηγόρησε τη Μόσχα ότι προσπαθεί να αποσταθεροποιήσει τη χώρα της.

Είκοσι δύο Ρώσοι διπλωμάτες εγκατέλειψαν τη μολδαβική πρωτεύουσα Κισινάου στις 14 Αυγούστου, αφήνοντας πίσω τους ένα ελάχιστο προσωπικό.

