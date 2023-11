Ρωσικό δικαστήριο καταδίκασε σήμερα σε κάθειρξη επτά ετών την καλλιτέχνιδα Αλεξάνδρα Σκοτσιλένκο, που συνελήφθη στη Ρωσία τον Απρίλιο του 2022, επειδή αντικατέστησε τα καρτελάκια τιμών σε ένα σουπερμάρκετ με μηνύματα στα οποία επέκρινε την επίθεση στην Ουκρανία.

Η δικαστής Οξάνα Ντεμιάτσεβα καταδίκασε την κατηγορουμένη σε “επτά χρόνια κάθειρξη σε σωφρονιστική αποικία” στη Ρωσία, μεταδίδει δημοσιογράφος του AFP που ήταν παρών στο ακροατήριο.

Η 33χρονη ακολουθεί δεκάδες επικριτές του Κρεμλίνου, επώνυμους ή ανώνυμους, που οδηγήθηκαν στη φυλακή επειδή επέκριναν την επίθεση εναντίον της Ουκρανίας.

Την ίδια ημέρα, ο αντιφρονών στην εξορία Βλαντίμιρ Μίλοφ, πρώην αναπληρωτής υπουργός Ενέργειας, καταδικάστηκε σε κάθειρξη οκτώ ετών επειδή κατηγόρησε τον ρωσικό στρατό για εγκλήματα στην Ουκρανία.

Η δικαστής του δικαστηρίου Βασιλεοστρόφσκι της Αγίας Πετρούπολης έκρινε τη Σκοτσιλένκο ένοχη για “διάδοση ψευδών πληροφοριών” που αφορούσαν τον στρατό.

Η Σκοτσιλένκο ξέσπασε σε κλάματα με την ανακοίνωση της ετυμηγορίας, ενώ υποστηρικτές της που ήταν παρόντες στο ακροατήριο φώναζαν “Ντροπή!” “Σάσα [υποκοριστικό του Αλεξάνδρα], είμαστε μαζί σου!”.

Η εισαγγελία είχε ζητήσει οκταετή ποινή κάθειρξης.

Πριν από την ανακοίνωση της ετυμηγορίας, η Σκοτσιλένκο είχε εμφανιστεί χαμογελαστή, με ένα χρωματιστό μπλουζάκι, όπου ήταν ζωγραφισμένη μια τεράστια κόκκινη καρδιά. Περίπου τριάντα άνθρωποι ήταν παρόντες στο ακροατήριο, μεταξύ των οποίων ο σκηνοθέτης Αλεξάντρ Σοκούροφ.

“Όλοι όσοι είναι παρόντες σε αυτή την αίθουσα επιθυμούν ένα πράγμα: την ειρήνη! Γιατί να πολεμάμε;” διερωτήθηκε σήμερα η Αλεξάνδρα Σκοτσιλένκο.

“Όλος ο κόσμος ξέρει πως δεν δικάζετε μια τρομοκράτισσα. Δεν δικάζετε μια εξτρεμίστρια. Δεν δικάζετε καν έναν πολιτικό ακτιβιστή. Δικάζετε μια ειρηνίστρια”, είπε ακόμη.

