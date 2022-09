Δημοτικοί σύμβουλοι 18 περιφερειών της Μόσχας και της Αγίας Πετρούπολης κάλεσαν τον Ρώσο πρόεδρο Βλάντιμιρ Πούτιν να παραιτηθεί. Την έκκληση δημοσίευσε η δημοτικός σύμβουλος της περιφέρειας Σεμιόνοφσκι της Αγίας Πετρούπολης Ξένια Τορτσιόμ.

«Εμείς οι δημοτικοί σύμβουλοι της Ρωσίας, θεωρούμε ότι οι ενέργειες του προέδρου Βλάντιμιρ Πούτιν βλάπτουν το μέλλον της Ρωσίας και των πολιτών της», αναφέρεται στην έκκληση.

Την περασμένη εβδομάδα το δημοτικό συμβούλιο του Σμολνίνσκογιε στην Αγία Πετρούπολη με απόφασή του είχε ζητήσει από τους βουλευτές της Κρατικής Δούμας (κάτω βουλής) να απαγγείλουν την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας κατά του Ρώσου προέδρου Βλάντιμιρ Πούτιν για την κήρυξη του πολέμου κατά της Ουκρανίας και ως εκ τούτου να παυθεί από τα καθήκοντά του. Υπέρ ψήφισαν επτά δημοτικοί σύμβουλοι, ενώ τρεις δήλωσαν αποχή.

