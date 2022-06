Ένα μεγάλο ρωσικό διυλιστήριο κοντά στα σύνορα δέχτηκε επίθεση από δύο drones προερχόμενα από την Ουκρανία.

Την είδηση έκανε γνωστή το διυλιστήριο στη Ρωσία, καθώς από την επίθεση προκλήθηκε μια πύρινη σφαίρα και ένα νέφος μαύρου καπνού που υψώθηκε στον ουρανό, αναγκάζοντας τη μονάδα να διακόψει την λειτουργία της.

Ρωσικές περιοχές που συνορεύουν με την Ουκρανία έχουν αναφέρει ότι έχουν δεχθεί πληθώρα επιθέσεων και βομβαρδισμών, αφότου η Μόσχα έστειλε στρατεύματα της στον πρώην σοβιετικό γείτονα της στις 24 Φεβρουαρίου, την οποία ονομάζει «ειδική στρατιωτική επιχείρηση».

Το διυλιστήριο του Νοβοσαχτίσνκ στην περιοχή του Ροστόφ ανακοίνωσε ότι δέχθηκε την πρώτη επίθεση μη επανδρωμένου αεροσκάφους στις 08:40 ώρα Ελλάδος, η οποία έπληξε μια μονάδα διύλισης αργού πετρελαίου, προκαλώντας έκρηξη και μια πύρινη σφαίρα.

Η δεύτερη επίθεση σημειώθηκε στις 09:23 ώρα Ελλάδος πλήττοντας δεξαμενές αργού πετρελαίου του διυλιστηρίου, που είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής πετρελαϊκών προϊόντων στη νότια Ρωσία, αλλά δεν προκλήθηκε πυρκαγιά, ούτε υπήρξαν τραυματίες, ανακοίνωσε το διυλιστήριο.

🇷🇺🇺🇦 Consequences of thekrainian drone attack on an oil refinery in Russia. #Russia #RussianArmy #Russian #Rostov #Ukraine️ #UkraineRussiaWar #UkraineWar pic.twitter.com/p77Nkk9gnU

«Ως αποτέλεσμα τρομοκρατικών ενεργειών από τα δυτικά σύνορα της περιοχής του Ροστόφ, δύο άγνωστου ταυτότητας πτητικές συσκευές έπληξαν τις τεχνολογικές εγκαταστάσεις του Νοβοχαντίνσκ» αναφέρεται στην ανακοίνωση του διυλιστηρίου, στην οποία προστίθεται ότι «το προσωπικό απομακρύνθηκε και ο τεχνολογικός εξοπλισμός διέκοψε την λειτουργία του για να αξιολογηθούν οι ζημιές».

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας του Ροστόφ, Βασίλι Γκόλουμπεφ, δήλωσε ότι το διυλιστήριο διέκοψε την λειτουργία του, και πως τμήματα των δύο μη επανδρωμένων αεροσκαφών βρέθηκαν στον χώρο του διυλιστηρίου.

Βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος να πετάει προς την κατεύθυνση του διυλιστηρίου, που βρίσκεται μόλις σε απόσταση 8 χιλιομέτρων από τα σύνορα με την Ουκρανία, πριν σχηματισθεί μια μεγάλη πύρινη σφαίρα, προκαλώντας αναφωνήσεις από όσους βρίσκονταν κοντά στην κάμερα.

On the morning of June 22, an oil refinery was on fire in the Rostov region, Russia believed to be a drone strike.

6月22日上午,俄罗斯罗斯托夫地区一家炼油厂起火,据说是无人机袭击。 pic.twitter.com/lXkUpckfmB