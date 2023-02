Έξι άνθρωποι ανάμεσά τους δύο παιδιά έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια πυρκαγιάς που ξέσπασε σε ξενοδοχείο στη Μόσχα, σύμφωνα με το υπουργείο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων της Ρωσίας αργά το βράδυ της Τρίτης (21.2.2023).

Άλλοι εννέα άνθρωποι τραυματίστηκαν εξαιτίας της φωτιάς, ενώ περίπου 200 πολίτες απομακρύνθηκαν από το κτίριο, όπου λειτουργεί ξενοδοχείο της Μόσχας, διευκρίνισε το υπουργείο μέσω της πλατφόρμας Telegram.

Η πυρκαγιά κατασβέστηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα (τοπική ώρα· 23:00 ώρα Ελλάδας) κι έγινε διεξοδικός έλεγχος από δωμάτιο σε δωμάτιο, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Six killed, nine injured in fire in downtown #Moscow hotel. pic.twitter.com/IN9X9Mjv1p