Ρωσία: Έξι νεκροί στο Μπέλγκοροντ από ουκρανικές επιθέσεις με πυραύλους

Έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν μετά από επιθέσεις με πυραύλους της Ουκρανίας εναντίον της περιφέρειας Μπέλγκοροντ στη Ρωσία, κοντά στη μεθόριο μεταξύ των δύο χωρών, ανακοίνωσαν σήμερα (17.08.2026) οι τοπικές αρχές.

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“Έξι άμαχοι σκοτώθηκαν και τέσσερις τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους ένα παιδί”, δήλωσε ο περιφερειάρχης Αλεξάντρ Σουβάιεφ στην πλατφόρμα Max, διευκρινίζοντας ότι το χτύπημα με πυραύλους είχε στόχο το χωριό Κολόσκοβο που απέχει περίπου 15 χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Ουκρανία.

Ρωσία και Ουκρανία έχουν εντείνει τα πλήγματά τους η μία εναντίον της άλλης τους τελευταίους μήνες, αυξάνοντας τον αριθμό των αμάχων που σκοτώνονται ή τραυματίζονται.

#BREAKING

Acting Governor of Russia's #Belgorod Oblast:



📌 6 Killed in Ukrainian Missile Attack on the City#RussiaUkraineWar @AlarabyTV pic.twitter.com/WbSLqrQL5s

▪️In the Moscow Region, a drone crashed into a private home, killing an 83-year-old man. Three more people were… pic.twitter.com/ARGBI5bm4X — ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) August 17, 2026

Επίθεση της Ουκρανίας με εκατοντάδες drones εναντίον της Ρωσίας προκάλεσε χθες, Κυριακή, τον θάνατο 12 ανθρώπων, ενώ από τα ρωσικά πλήγματα σκοτώθηκαν επτά άνθρωποι στην Ουκρανία.