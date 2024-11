Ρωσία: «Εκτοξεύσαμε τον βαλλιστικό πύραυλο Oreshnik στην Ουκρανία για να ακουστεί η φωνή μας»

Η Ρωσία εκτόξευσε την Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2024 τον υπερηχητικό βαλλιστικό πύραυλου μέσου βεληνεκούς (IRBM) τύπου Oreshnik εναντίον της πόλης Ντνίπρο στην ανατολική Ουκρανία, γεγονός που προκάλεσε θυελλώδεις αντιδράσεις από την διεθνή κοινότητα και ειδικότερα στη Δύση.

Η χρήση δυτικών προηγμένων πυραυλικών συστημάτων από την Ουκρανία, όπως οι ATACMS και οι Storm Shadow, ανάγκασαν την Ρωσία να χτυπήσει την Ουκρανία με τον Oreshnik, υποστήριξε ο Πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν, δικαιολογώντας την απόφασή του.

Από την πλευρά του, ο Ρώσος Υφυπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριάμπκοφ, δήλωσε σήμερα (27.11.2024) ότι η εκτόξευση του νέου μέσου βεληνεκούς υπερηχητικού βαλλιστικού πυραύλου Oreshnik κατά της Ουκρανίας ήταν απαραίτητη για να ακουστεί η φωνή της Μόσχας.

New footage of alleged Russian ICBM attack on Ukraine last night. https://t.co/bngN6dLgOF pic.twitter.com/qUbqXcFowE