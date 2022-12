Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τέσσερις ακόμα τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια πυρκαγιάς σε πετρελαϊκή εγκατάσταση στην πόλη Ανγκάρσκ, στην περιφέρεια Ιρκούτσκ της Ρωσίας, κοντά στην Βαϊκάλη.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Sputnik, η φωτιά ξέσπασε σε πετρελαϊκή εγκατάσταση στο Ιρκούτσκ της Ρωσίας σε μονάδα επεξεργασίας της Angarsk Petrochemical Company, που έχει έκταση 2.500 τετραγωνικών μέτρων, σύμφωνα με τον Ιγκόρ Κόμπζεφ, τον περιφερειάρχη της Ιρκούτσκ.

Διενεργείται έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια του δυστυχήματος.

Ceilings flew off in a building near a burning oil plant in Angarsk. Broke windows. The workers of CHPP-9 say they felt the blast wave. The fire area increased to 2.5 thousand square meters. Two people were injured they are in the hospital.⁦@LXSummer1⁩ ⁦@EPICGOPFAIL⁩ pic.twitter.com/SQ5EA8ZEbF