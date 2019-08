Ρωσία: Η δοκιμή «νέων όπλων» προκάλεσε την έκρηξη σε στρατιωτική βάση

Από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστή η έκρηξη στη Ρωσία, Αμερικανοί ειδικοί εκτίμησαν ότι δεν αποκλείεται να οφείλεται σε δοκιμή πυραύλου Κρουζ, που ο ρωσικός στρατός έχει βαφτίσει «Μπουρεβέστνικ» (το όνομα ενός μεγάλου θαλασσοπουλιού). Πρόκειται για τα νέα, ακατανίκητα, ρωσικά όπλα, στα οποία είχε αναφερθεί, προκαλώντας αίσθηση, ο Βλαντιμίρ Πούτιν στις αρχές της χρονιάς.

Τελικά, τη Δευτέρα αλλά χωρίς να δώσει ιδιαίτερες λεπτομέρειες, ο ρωσικός οργανισμός πυρηνικής ενέργειας διαβεβαίωσε, αποτίνοντας φόρο τιμής στους πέντε νεκρούς, ότι σκοπεύει «να συνεχίσει τη δουλειά του πάνω στους νέους τύπους όπλων, που σε κάθε περίπτωση θα συνεχιστεί μέχρι τέλους».

«Θα φέρουμε σε πέρας τα καθήκοντα που μας εμπιστεύθηκε η πατρίδα μας. Η ασφάλειά της θα είναι απόλυτα εγγυημένη», τόνισε ο γενικός διευθυντής του Ροσατόμ, ο Αλεξέι Λιχατσόφ, σύμφωνα με ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν είχε προκαλέσει αίσθηση στα τέλη της περασμένης χρονιάς και στις αρχές του 2019, όταν αναφέρθηκε στη νέα γενιά πυραύλων που αναπτύσσει η χώρα του, χρησιμοποιώντας όρους όπως «ακατανίκητοι», «υπερηχητικοί», «αόρατοι». Απείλησε να αναπτύξει τα νέα όπλα, να τα βάλει να στοχεύουν «κέντρα λήψης αποφάσεων» στις δυτικές χώρες.

Ειδικοί συνδέουν το δυστύχημα της Πέμπτης με τις δοκιμές ενός από τα νέα όπλα, του «Μπουρεβέστνικ», πυραύλου με κινητήρα που χρησιμοποιεί πυρηνικό καύσιμο, που παρουσιάστηκε πομπωδώς από τον Βλαντίμιρ Πούτιν τον Φεβρουάριο αλλά η ανάπτυξή του δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, όπως εκτιμούν. Θα έχει «απεριόριστο βεληνεκές», κατά τον Ρώσο πρόεδρο, ενώ θα είναι ικανός να ελίσσεται εν πτήσει ώστε να παρακάμπτει πρακτικά όλες τις αντιπυραυλικές ασπίδες, τα συστήματα αναχαίτισής του.

Η βάση όπου έγινε το δυστύχημα της Πέμπτης άνοιξε το 1954 και ειδικεύεται στις δοκιμές όπλων του ρωσικού ναυτικού, ιδίως βαλλιστικών πυραύλων. Βρίσκεται κοντά στο χωριό Νιονόσκα.

Η κλειστή πόλη Σαρόφ, όπου φιλοξενείται το σημαντικότερο ρωσικό κέντρο έρευνας και ανάπτυξης πυρηνικών όπλων, κήρυξε την Κυριακή μια ημέρα πένθους και οι πέντε ειδικοί που έχασαν τη ζωή τους ανακοινώθηκε ότι θα παρασημοφορούνταν μεταθανάτια, έπειτα από τις κηδείες τους χθες.

«Είχαν αναλάβει μια διπλή ευθύνη: την ανάπτυξη απαράμιλλων τεχνολογιών και εξοπλισμών και την ανάληψη του κινδύνου να πραγματοποιούν ανεπανάληπτες δοκιμές», τόνισε κατά τη διάρκεια της τελετής ο Σεργκέι Κιριένκο, μέλος του προεδρείου και άλλοτε επικεφαλής του Ροσατόμ, αναφερόμενους στους «αληθινούς ήρωες».

Στο κέντρο στη Σαρόφ, που ήταν γνωστό με την κωδική ονομασία «Αρζαμάς 16» κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, αναπτύχθηκαν τα πρώτα πυρηνικά όπλα της πάλαι ποτέ Σοβιετικής Ένωσης.

Στις αρχές Ιουλίου, 14 στελέχη του ρωσικού στρατού έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας πυρκαγιάς σε πυρηνικό υποβρύχιο στη θάλασσα του Μπάρεντς, υπό συνθήκες για τις οποίες οι ρωσικές αρχές τηρούν σιγή, επικαλούμενες «κρατικά μυστικά». Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο πριν φθάσει στον πυρηνικό αντιδραστήρα του υποβρυχίου, σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Το ρωσικό επιτελείο αρχικά ανακοίνωσε τον θάνατο δύο «ειδικών», χωρίς να έχει γίνει ως τώρα σαφές εάν συγκαταλέγονται στους πέντε νεκρούς για τους οποίους έκανε λόγο ο ρωσικός οργανισμός πυρηνικής ενέργειας.

Άλλοι τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν στο δυστύχημα, που έγινε την περασμένη Πέμπτη. Έχουν υποστεί εγκαύματα, σύμφωνα με τον Ροσατόμ. Σύμφωνα πάντα με τον ρωσικό οργανισμό πυρηνικής ενέργειας, τα στελέχη του παρείχαν τεχνική υποστήριξη ως προς την «πηγή ισοτοπικής ενέργειας» του πυραυλοκινητήρα που προκάλεσε την έκρηξη σε «θαλάσσια πλατφόρμα», με αποτέλεσμα πολλοί άνθρωποι να πέσουν στη θάλασσα.

Αμέσως μετά την έκρηξη, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας περιορίστηκε να ανακοινώσει πως το δυστύχημα έγινε κατά τη διάρκεια δοκιμής «πυραυλοκινητήρα υγρού καυσίμου», χωρίς να διασαφηνίσει αν στο δυστύχημα ενεπλάκη πυρηνικό καύσιμο.

Διαβεβαίωσε πως δεν εκλύθηκαν «βλαβερές» ουσίες, «δεν υπήρξε καμία ραδιενεργή μόλυνση». Ωστόσο, οι δημοτικές αρχές πόλης κοντά στη βάση γνωστοποίησαν ότι καταγράφηκε «για σύντομο χρονικό διάστημα αύξηση της ραδιενέργειας», πριν αποσύρουν το εν λόγω δελτίο Τύπου.

Με ανάρτησή του στο twitter, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ έμαθαν «πολλά» από την έκρηξη στη Ρωσία. Και έσπευσε να… θυμίσει στη Μόσχα ότι και η Ουάσινγκτον διαθέτει ένα παρόμοιο αλλά πιο εξελιγμένο τεχνολογικά, όπλο. Μόνο που αυτό αμφισβητείται.

«Οι ΗΠΑ έμαθαν πολλά από την έκρηξη ελαττωματικού πυραύλου στη Ρωσία», έγραψε ο Τραμπ μέσω Twitter, αναφερόμενος στον ρωσικό πύραυλο με την κωδική ονομασία του NATO, «Skyfall». «Η έκρηξη προκάλεσε ανησυχία στον κόσμο για την ατμόσφαιρα γύρω από τις εγκαταστάσεις και ακόμα παραπέρα. Δεν είναι καλό», σχολίασε ο Τραμπ.

The United States is learning much from the failed missile explosion in Russia. We have similar, though more advanced, technology. The Russian “Skyfall” explosion has people worried about the air around the facility, and far beyond. Not good!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 12, 2019