Φόρο τιμής στους έξι νεκρούς από τα πυρά του μακελάρη που άνοιξε πυρ στο πανεπιστήμιο του Περμ, στη Ρωσία απέτισε σήμερα η ομώνυμη πόλη. Το περιστατικό έχει προκαλέσει σοκ όχι μόνο στους κατοίκους της αλλά και σε όλο τον πλανήτη.

Ο ένοπλος, ο οποίος σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης είναι ένας 18χρονος φοιτητής, άνοιξε πυρ στην πανεπιστημιούπολη του Κρατικού Πανεπιστημίου της πόλης Περμ χθες Δευτέρα, αναγκάζοντας πολλούς φοιτητές να οχυρωθούν μέσα στις αίθουσες διδασκαλίας και άλλους να πηδήξουν από τα παράθυρα του πρώτου ορόφου για να διαφύγουν.

Gunman attacks a university in the Russian city of Perm. Deaths and injuries being reported.



Faculty and students were filmed jumping out of windows pic.twitter.com/DyNHPEaLwR