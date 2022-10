Τουλάχιστον 15 άνθρωποι έχουν χάσει την ζωή τους μετά την συντριβή βομβαρδιστικού Sukhoi στην πόλη Γεΐσκ, νότια της Ρωσίας. Βίντεο που τις τελευταίες ώρες κάνουν τον γύρο των social media δείχνουν την πορεία του αεροσκάφους πριν την τραγωδία, αλλά και την στιγμή που πολίτες εντοπίζουν έναν από τους πιλότους.

Το βομβαρδιστικό Sukhoi Su-34 συνετρίβη το απόγευμα της Δευτέρας (17.10.20220 στη Γεΐσκ, νότια της Ρωσίας, προκαλώντας πελώρια πυρκαγιά σε εννιαώροφη πολυκατοικία με περίπου 600 ενοίκους. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό για τη συντριβή του αεροσκάφους, οι νεκροί έφθασαν τους 15 και ανάμεσα στα θύματα είναι και 3 παιδιά.

Και οι δύο πιλότοι κατάφεραν να εκτιναχθούν με ασφάλεια από το Sukhoi πριν την συντριβή του. Βίντεο που δημοσιεύει η Daily Mail δείχνει τη στιγμή που πολίτες πλησιάζουν τον έναν από τους δυο πιλότους στο έδαφος. «Σας κατέρριψαν;» ρωτάει ένας πολίτης τον πιλότο του αεροσκάφους, για να λάβει αρνητική απάντηση από τον πιλότο.

Άλλο βίντεο, που επίσης δημοσιεύθηκε από την Daily Mail, δείχνει την πορεία του αεροσκάφους πριν την συντριβή και πως οι πιλότοι άνοιξαν τα αλεξίπτωτα τους για να σωθούν.

Υπενθυμίζεται ότι όταν κατέπεσε το Sukhoi «πήραν φωτιά τα καύσιμα» που μετέφερε. Οι εικόνες που ανέβηκαν στα social media είναι τρομακτικές. Κατέγραψαν γιγαντιαία πυρκαγιά καθώς εξαπλώνεται σε μεγάλο μέρος της πολυκατοικίας. Κατά το υπουργείο αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων, οι φλόγες εξαπλώθηκαν στους πέντε από τους εννέα ορόφους του κτιρίου, εμβαδού περίπου 2.000 τετραγωνικών μέτρων.

The remains of the Su-34 crashed in #Yeysk extinguished This was stated by the Governor of the Krasnodar region Veniamin Kondratiev. #Russian media published a video of the house on which the Su-34 fell. pic.twitter.com/qjE1DEnba5

❗️ In #Russia , a Su-34 military aircraft crashed on a residential building in #Yeysk ( #Krasnodar region). The pilot managed to eject. His parachute is clearly visible in the first picture. At least 15 apartments were damaged, according to Ministry of Emergency Situations. pic.twitter.com/v82QUo6KhA

A video with the pilot of the crashed Su-34 in #Yeysk



The pilot was conscious after the crash, but he could not get up and take off his parachute.



The pilot's conversation with eyewitnesses:



– Everything is fine?

– Yes

– It was shot down, right?

– No

– Let me help you. pic.twitter.com/uSSh2uq9A0