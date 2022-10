Εικόνες που σοκάρουν από την καταστροφή που προκλήθηκε στην πόλη Γέισκ της Ρωσίας, όπου το απόγευμα της Δευτέρας (17.10.20220 συνετρίβη βομβαρδιστικό Sukhoi. Το αεροσκάφος έπεσε πάνω σε πολυκατοικία, σκοτώνοντας 13 ανθρώπους και τραυματίζοντας 19!

Ανάμεσα στα θύματα της πρώτης του βομβαρδιστικού αεροσκάφους στη Ρωσία είναι και 3 παιδιά, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό για τη συντριβή του Sukhoi Su-34 που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

«Τα σωστικά συνεργεία ολοκλήρωσαν την έρευνα στα συντρίμμια (…). Συνολικά, 13 άνθρωποι είναι νεκροί, ανάμεσά τους τρία παιδιά, ενώ 19 είναι τραυματίες», διευκρίνισε το υπουργείο.

Μαχητικό/βομβαρδιστικό Sukhoi Su-34 συνετρίβη στη Γέισκ, προκαλώντας πελώρια πυρκαγιά σε εννιαώροφη πολυκατοικία με περίπου 600 ενοίκους.

Οι εικόνες από τη στιγμή της συντριβής και μετά, προκαλούν σοκ…

Όταν κατέπεσε το Sukhoi «πήραν φωτιά τα καύσιμα» που μετέφερε. Οι εικόνες που ανέβηκαν στα social media είναι τρομακτικές. Κατέγραψαν γιγαντιαία πυρκαγιά καθώς εξαπλώνεται σε μεγάλο μέρος της πολυκατοικίας. Κατά το υπουργείο αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων, οι φλόγες εξαπλώθηκαν στους πέντε από τους εννέα ορόφους του κτιρίου, εμβαδού περίπου 2.000 τετραγωνικών μέτρων.

The remains of the Su-34 crashed in #Yeysk extinguished



This was stated by the Governor of the Krasnodar region Veniamin Kondratiev.#Russian media published a video of the house on which the Su-34 fell. pic.twitter.com/qjE1DEnba5 — NEXTA (@nexta_tv) October 17, 2022

❗️ In #Russia, a Su-34 military aircraft crashed on a residential building in #Yeysk (#Krasnodar region).



The pilot managed to eject. His parachute is clearly visible in the first picture.



At least 15 apartments were damaged, according to Ministry of Emergency Situations. pic.twitter.com/v82QUo6KhA — NEXTA (@nexta_tv) October 17, 2022

Explosions can be heard after the crash.



Apparently, the ammunition detonates. pic.twitter.com/srIZIN7oCx — NEXTA (@nexta_tv) October 17, 2022

According to Russian Emergency Ministry, the number of victims in #Yeysk has increased to 19, four in serious condition.



Eight of them have severe burns and carbon monoxide poisoning.



At least three deaths are also reported. pic.twitter.com/Rnf2NKAkoG — NEXTA (@nexta_tv) October 17, 2022

Another video is circulating on social networks, which, presumably, shows the moment the plane crashed on a residential building in #Yeysk. pic.twitter.com/JX2spG6DTm — NEXTA (@nexta_tv) October 17, 2022

Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας, το διμελές πλήρωμα του βομβαρδιστικού, ο σχεδιασμός του οποίου έχει βασιστεί στο Su-27, πρόλαβαν να κάνουν χρήση των εκτινασσόμενων καθισμάτων τους. Κατά την ίδια πηγή, εκτελούσαν εκπαιδευτική πτήση όταν αντιμετώπισαν τεχνικό πρόβλημα, καθώς «ο ένας από τους κινητήρες έπιασε φωτιά κατά την απογείωση».

A video with the pilot of the crashed Su-34 in #Yeysk



The pilot was conscious after the crash, but he could not get up and take off his parachute.



The pilot's conversation with eyewitnesses:



– Everything is fine?

– Yes

– It was shot down, right?

– No

– Let me help you. pic.twitter.com/uSSh2uq9A0 — NEXTA (@nexta_tv) October 17, 2022

Η πόλη όπου εκτυλίχθηκε η τραγωδία βρέχεται από την Αζοφική Θάλασσα και ανήκει στην περιφέρεια Κρασνοντάρ, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, απέναντι από τη Μαριούπολη.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, αφού ενημερώθηκε για το δυστύχημα, έστειλε στη Γέισκ τον υπουργό Υγείας Μιχαήλ Μουράσκο και τον υπουργό αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων Αλεξάντρ Κουρένκοφ, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.