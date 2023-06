Ο φίλα προσκείμενος στο Κρεμλίνο πολιτικός επιστήμων και επιστημονικός συνεργάτης της σχολής παγκόσμιας οικονομίας και παγκόσμιας πολιτικής του Εθνικού Ερευνητικού Πανεπιστημίου «Ανώτατη Σχολή Οικονομίας», Σεργκέι Καραγκάνοφ, κάλεσε την Ρωσία να κάνει χρήση πυρηνικών όπλων κατά χωρών της Δύσης.

Κατά την άποψη του Καραγκάνοφ, την οποία διατυπώνει με άρθρο του στο περιοδικό «Προφίλ» (το οποίο αναδημοσιεύει το θεωρούμενο σοβαρό περιοδικό Russia in Global Affairs) «η χρήση πυρηνικών όπλων μπορεί να προστατέψει την ανθρωπότητα από την οικουμενική καταστροφή».

Τις παράδοξες απόψεις του ο Καραγκάνοφ τις θεμελιώνει στην πραγματικότητα επικαλούμενος τις αποτυχίες της Ρωσίας στον πόλεμο στην Ουκρανία. Θεωρεί, μάλιστα, ότι ακόμη και η νίκη στον πόλεμο με την Ουκρανία –και η ακόμη υποθετική κατάληψη όλης της επικράτειας της Ουκρανίας που θα τεθεί υπό τον έλεγχο της Ρωσίας- δεν θα βοηθήσει στο να ολοκληρωθεί «η σύγκρουση με τη Δύση».

Η Ρωσία, κατά την άποψη του Καραγκάνοφ, «θα εμπλακεί» για χρόνια στην Ουκρανία, απομακρυνόμενη από την «αναγκαία μετακίνηση του πνευματικού, οικονομικού , στρατιωτικο-πολιτικού κέντρου προς ανατολάς στην Ευρασία». Ενώ η Δύση , θεωρεί ο Καραγκάνοφ, μόνο αυτό είναι που θέλει.

Russian expert Sergey Karaganov says Moscow needs to use nuclear weapons against targets in Western countries to “bring them to their senses”. This is wrong on every possible level and insanely irresponsible https://t.co/y5OZG04yrx