Η Ρωσία εξαπέλυσε ολομέτωπη επίθεση στις ΗΠΑ με αφορμή την απόφαση της κυβέρνησης του Τζο Μπάιντεν να προμηθεύσει την Ουκρανία με βόμβες διασποράς.

Ο Λευκός Οίκος πρακτικά «ομολόγησε πως θα διαπράξει εγκλήματα πολέμου στέλνοντας βόμβες διασποράς στον στρατό της Ουκρανίας», υποστήριξε η πρεσβεία της Ρωσίας στην Ουάσιγκτον των ΗΠΑ αργά χθες Κυριακή (9.7.2023)το βράδυ.

«Παρακολουθήσαμε με προσοχή τις δηλώσεις του [εκπροσώπου του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της αμερικανικής προεδρίας Τζον] Κέρμπι για την προμήθεια βομβών διασποράς στην Ουκρανία. Ο αξιωματούχος ομολόγησε de facto τη διάπραξη εγκλημάτων πολέμου από τις ΗΠΑ στην ουκρανική σύγκρουση», ανέφερε η πρεσβεία της Ρωσίας μέσω της πλατφόρμας Telegram.

Ρωσία και Ουκρανία έχουν αλληλοκατηγορηθεί επανειλημμένα για τη χρήση πυρομαχικών διασποράς στη σύρραξη που έκλεισε 500 ημέρες. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε πως θα σταλούν όπλα διασποράς στον ουκρανικό στρατό την περασμένη εβδομάδα. Η ουκρανική κυβέρνηση υποσχέθηκε να μην τα χρησιμοποιήσει στο έδαφος της Ρωσίας.

Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η απόφαση να σταλούν βόμβες διασποράς στην Ουκρανία ήταν «πολύ δύσκολη», αλλά έκρινε μολαταύτα πως ήταν «σωστή».

Η Γερμανία δεν είδε με καλό μάτι την απόφαση των ΗΠΑ να στείλουν βόμβες διασποράς στην Ουκρανία για τον πόλεμο με την Ρωσία, αλλά ξεκαθάρισε ότι θα αποδεχτεί την αμερικανική στάση.

Ο ομοσπονδιακός πρόεδρος της Γερμανίας, ο Φρανκ Βάλτερ Στάινμαϊερ, δήλωσε χθες Κυριακή πως η χώρα του θα πρέπει να αποδεχθεί την απόφαση των ΗΠΑ να προμηθεύσουν τον στρατό της Ουκρανίας με πυρομαχικά διασποράς, παρότι η χώρα του είναι συμβαλλόμενο μέρος στη Σύμβαση του Όσλο και τάσσεται πάγια εναντίον της χρήσης τους.

«Η γερμανική θέση εναντίον των όπλων διασποράς είναι δικαιολογημένη όσο πάντα», όμως «στην τρέχουσα κατάσταση, δεν μπορούμε να μπούμε εμπόδιο στον δρόμο των ΗΠΑ», είπε ο κ. Στάινμαϊερ, που εκφράστηκε σε εκπομπή του γερμανικού δημόσιου τηλεοπτικού δικτύου ZDF.

Ο νυν πρόεδρος της Δημοκρατίας ήταν αυτός που υπέγραψε τη Σύμβαση του Όσλο, που απαγορεύει τις βόμβες διασποράς, το 2008, όταν ήταν ο υπουργός Εξωτερικών της κυβέρνησης συνασπισμού της Άγγελας Μέρκελ.

«Είμαι προκατειλημμένος» στο ζήτημα αυτό, σημείωσε.

Ούτε η Ρωσία ούτε η Ουκρανία έχουν κυρώσει τη σύμβαση. Και οι δύο χώρες φέρονται να έχουν χρησιμοποιήσει όπλα διασποράς στον πόλεμο που ξέσπασε τον Φεβρουάριο του 2022.

Ο κ. Σταϊνμάιερ, ο οποίος όταν επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας είχε καταβάλει προσπάθειες να αυξηθεί η συνεργασία με τη Μόσχα, επισήμανε εξάλλου πως πλέον έχουν εξαχθεί τα συμπεράσματα από την ένοπλη σύρραξη που οδεύει να συμπληρώσει 17 μήνες.

«Αυτό σημαίνει, δυστυχώς, ότι η ασφάλεια στην Ευρώπη στο μέλλον δεν θα είναι κοινή με τη Ρωσία, αλλά ότι θα λαμβάνουμε μέτρα προφύλαξης ο ένας έναντι του άλλου -με τεράστιες δαπάνες στους αμυντικούς προϋπολογισμούς μας, προκειμένου να προστατεύσουμε την Ευρώπη, στο πλαίσιο της συμμαχίας [του NATO] και για την προστασία του δικού μας πληθυσμού εδώ στη Γερμανία».

Ο πρωθυπουργός της Καμπότζης, ο Χουν Σεν, προειδοποίησε χθες Κυριακή την Ουκρανία εναντίον της χρήσης πυρομαχικών διασποράς, υπενθυμίζοντας την «οδυνηρή εμπειρία» της δικής του χώρας, που είχε βομβαρδιστεί με τέτοια όπλα από τις ΗΠΑ τα χρόνια του 1970.

«Αυτός θα είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τους Ουκρανούς για πολλά χρόνια, ως έναν αιώνα, αν χρησιμοποιηθούν όπλα διασποράς σε περιοχές κατεχόμενες από τη Ρωσία στην ουκρανική επικράτεια», τόνισε ο Χουν Σεν μέσω Twitter.

Ο ισχυρός άνδρας της Καμπότζης επικαλέστηκε την «οδυνηρή εμπειρία» της χώρας του, όπου οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί στις αρχές των χρόνων του 1970 σκότωσαν ή άφησαν ανάπηρους έκτοτε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους.

Ο αμερικανικός στρατός έριξε χιλιάδες βόμβες στην Καμπότζη και στο Λάος κατά τη διάρκεια του πολέμου του Βιετνάμ, τα χρόνια του 1960 και του 1970, για να πλήξει βάσεις των Βιετκόνγκ, των κομμουνιστών ανταρτών.

«Για λόγους οίκτου για τον ουκρανικό λαό, απευθύνω έκκληση στον αμερικανό πρόεδρο, τον προμηθευτή, και τον ουκρανό πρόεδρο, τον παραλήπτη, να μη χρησιμοποιήσουν βόμβες διασποράς στον πόλεμο, διότι τα αληθινά θύματα θα είναι οι Ουκρανοί», επέμεινε.

Μετά το τέλος του τριακονταετούς εμφυλίου πολέμου, το 1998, η Καμπότζη συνέχισε να είναι μια από τις πιο ναρκοθετημένες χώρες στον πλανήτη. Κάπου 20.000 πολίτες της έχουν σκοτωθεί τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες εξαιτίας της πυροδότησης ναρκών κατά προσωπικού ή υποπυρομαχικών που δεν είχαν ανατιναχθεί κατά τη ρίψη τους. Οι προσπάθειες για την άρση ναρκοπεδίων συνεχίζονται ως ακόμη και σήμερα.

Η κυβέρνηση του Χουν Σεν έχει δεσμευθεί πως θα εξουδετερωθούν όλες οι νάρκες και τα πυρομαχικά που δεν είχαν εκραγεί ως το 2025. Τον Ιανουάριο, ομάδα ουκρανών ειδικών στην άρση ναρκοπεδίων επισκέφθηκε την Καμπότζη στο πλαίσιο της εκπαίδευσής της.

Τα όπλα διασποράς είναι απαγορευμένα σε πολλές χώρες, ιδίως ευρωπαϊκές, που έχουν υπογράψει τη Σύμβαση του Όσλο (2008).

Η χρήση των πυρομαχικών του είδους είναι εξαιρετικά αμφιλεγόμενη, καθώς πολλά από τα υποπυρομαχικά δεν εκρήγνυνται αμέσως, αλλά παραμένουν στο έδαφος και προκαλούν πολλές παράπλευρες απώλειες ακόμη και δεκαετίες αργότερα.

Here are cluster bombs in action



The bomblets have high “dud rates” which is why they’re banned



Nobody wants to walk through old battlefields with metal detectors looking for these so they invariably maim and kill civilian men, women, and children long after these conflicts end pic.twitter.com/bUusYpBmTF