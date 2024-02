Ρωσία: Καταρρίψαμε 12 ουκρανικούς πυραύλους στην περιφέρεια Μπέλγκοροντ

Το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι καταρρίφθηκαν 12 ουκρανικοί πύραυλοι στην περιφέρεια Μπέλγκοροντ. Πρόκειται για «οκτώ πυραύλους Uragan» και «τέσσερις πυραύλους Vilkha».

Δώδεκα πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, κατέρριψε η αντιαεροπορική άμυνα της περιφέρειας Μπέλγκοροντ, ανακοίνωσε το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας.

Σε ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στην πλατφόρμα Telegram, αναφέρεται ότι γύρω στις 17:30 (τοπική ώρα, 16:30 ώρα Ελλάδος) η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε «οκτώ πυραύλους Uragan» και «τέσσερις πυραύλους Vilkha».

Όλοι οι πύραυλοι εκτοξεύτηκαν εναντίον αυτής της ρωσικής περιφέρειας που συνορεύει με την Ουκρανία.

Βίντεο από την επίθεση στο Μπέλγκοροντ:

Air defense works in #Belgorod



Explosions are heard in the city again. A missile danger has been declared in the city. pic.twitter.com/eQJW2mSNa2