Ρώσος στρατιώτης που κατέστρεψε ένα γερμανικής κατασκευής άρμα μάχης Leopard σε μάχη στην Ουκρανία έλαβε αμοιβή ενός εκατομμυρίου ρουβλίων (11.842 δολάρια) από ιδιωτικό ίδρυμα, ανακοίνωσε σήμερα το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Το υπουργείο έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο που δείχνει τον στρατιώτη, τον Αντρέι Κραβτσόφ, να κάθεται σε ένα κρεβάτι νοσοκομείου και να λαμβάνει πιστοποιητικό βράβευσης για την καταστροφή του Leopard από τον Αλεξάντρ Καρέλιν, τρεις φορές Ολυμπιονίκη στην ελληνορωμαϊκή πάλη.

Το υπουργείο δεν διευκρίνισε πότε και πού ο Κραβτσόφ κατέστρεψε το Leopard, ούτε τις λεπτομέρειες για τη νοσηλεία του.

Στο βίντεο ο στρατιώτης φαίνεται να έχει χάσει το δεξί του χέρι.

The Russian MoD has published footage of the presentation of a certificate for a prize of 1 million rubles to soldier Andrei Kravtsov, who destroyed a Leopard 2 tank. The certificate was handed over personally by the senator of the Federation Council, Alexander Karelin.



😆 pic.twitter.com/UyGwdjS8cp