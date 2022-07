Πέθανε στη Ρωσία ο γνωστός επιστήμονας Ντμίτρι Κόλκερ. Πριν 48 ώρες συνελήφθη στο κρεβάτι του νοσοκομείου όπου νοσηλευόταν.

Ο φημισμένος επιστήμονας, που έπασχε από καρκίνο στο τελευταίο στάδιο, πέθανε στη Ρωσία δύο ημέρες αφότου συνελήφθη ως ύποπτος για εσχάτη προδοσία, στο κρεβάτι του νοσοκομείου όπου νοσηλευόταν, ανακοίνωσε η οικογένειά του την Κυριακή (03.07.2022).

Ο Ντμίτρι Κόλκερ, 54 ετών, πέθανε τα ξημερώματα του Σαββάτου (02.07.2022) σε νοσοκομείο της Μόσχας όπου μεταφέρθηκε από τη φυλακή όπου είχε οδηγηθεί, σύμφωνε με τον γιο του, τον Μαξίμ Κόλκερ.

Δύο ημέρες νωρίτερα, δικαστήριο του Νοβοσιμπίρσκ έκανε γνωστό ότι ο Κόλκερ συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση για διάστημα δύο μηνών. Ο επιστήμονας κατηγορήθηκε για «εσχάτη προδοσία» και «κατασκοπεία» υπέρ «ξένου κράτους», ένα αδίκημα που επισύρει ποινή κάθειρξης 20 ετών.

Η οικογένειά του ανέφερε ότι συνελήφθη από πράκτορες της υπηρεσίας ασφαλείας FSB σε μια κλινική του Νοβοσιμπίρσκ όπου νοσηλευόταν πάσχοντας από καρκίνο στο πάγκρεας στο τελευταίο στάδιο. Στη συνέχεια, παρά την κακή κατάσταση της υγείας του, μεταφέρθηκε στη Μόσχα.

