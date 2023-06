Ο πρόεδρος της Ρωσίας επισκέφθηκε το στρατιωτικό νοσοκομείο Βισνέφσκι στο Κρασνογκόρσκ, στα περίχωρα της Μόσχας, όπου συνάντησε στρατιώτες που τραυματίστηκαν στη διάρκεια της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Ανήμερα της εθνικής επετείου της Ρωσικής Ομοσπονδίας, ο ισχυρός άνδρας του Κρεμλίνου παρασημοφόρησε τραυματισμένους στρατιώτες, συνοδευόμενος από τον υπουργό Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού.

President Vladimir Putin presented awards to members of the Russian Armed Forces that took part in the Special Military Operation(SMO).



