Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει το διάγγελμα του Βλαντιμίρ Πούτιν, κατά το οποίο κήρυξε μερική επιστράτευση επτά μήνες μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Η απόφαση αυτή του πρόεδρου της Ρωσίας έχει φέρει αναταραχές τόσο στην διεθνή κοινότητα που κάνει λόγο για κλιμάκωση, όσο και στο εσωτερικό της χώρας του όπου δεν είναι λίγοι οι πολίτες που αποφάσισαν να την εγκαταλείψουν…

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν, στο ολιγόλεπτο διάγγελμα του το πρωί της Τετάρτης (21.09.2022), υπερασπίστηκε τα δημοψηφίσματα που ανακοίνωσαν τέσσερις ρωσοκρατούμενες περιφέρειες της Ουκρανίας και κήρυξε μερική επιστράτευση. Ανακοίνωσε ότι όσοι πολίτες καταταγούν, θα έχουν τα προνόμια εκείνων που υπηρετούν με συμβόλαιο στο ρωσικό στρατό. Κατηγόρησε επίσης την Δύση ότι εμπλέκεται σε έναν πυρηνικό εκβιασμό και ότι η Ρωσία «έχει πολλά όπλα για να απαντήσει», τονίζοντας μάλιστα ότι δεν… «μπλοφάρει»!

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι παραπάνω δηλώσεις, όπως ήταν αναμενόμενο, δεν πέρασαν στα… «ψιλά»! Πέρα από τις αντιδράσεις της ηγετών των δυτικών κρατών, αναστάτωση προκλήθηκε και στο εσωτερικό της Ρωσίας. Λίγες ώρες μόνο μετά το διάγγελμα, δεν ήταν λίγοι αυτοί που επέλεξαν να εγκαταλείψουν την χώρα.

Δείτε αναλυτικά στο παρακάτω βίντεο:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα στοιχεία για τις αναζητήσεις πτήσεων, κυρίως χωρίς επιστροφής, είναι χαρακτηριστικά της κατάστασης που επικρατεί, καθώς υπάρχουν φόβοι ότι μετά την ανακοίνωση της μερικής επιστράτευσης ενδεχομένως να κλείσουν και τα σύνορα. Οι πτήσεις που ξεπούλησαν πρώτες ήταν αυτές προς Τουρκία και Αρμενία, αφού και οι δύο είναι προορισμοί που επιτρέπουν την είσοδο των Ρώσων χωρίς βίζα.

Δείτε εδώ στοιχεία για τις πτήσεις μετά το διάγγελμα:

The smart and morally righteous thing for the U.S. to do right now would be to welcome anyone fleeing Russia to avoid fighting Putin's war https://t.co/RY8n74ZEjD — Ned Resnikoff (@resnikoff) September 21, 2022

Πολύς όμως είναι ο κόσμος που επιχειρεί να φύγει από τη χώρα με προορισμό είτε την Φινλανδία, είτε την Γεωργία. Οι ουρές που έχουν σχηματιστεί στα σύνορα είναι αρκετά μεγάλες, με τις εικόνες να κάνουν τον γύρο των social media. Σε πολλές περιπτώσεις, όπως μπορείτε να δείτε παρακάτω στις φωτογραφίες και τα βίντεο, η αναμονή είναι αρκετά μεγάλη.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο:

The pacifists and cowardly oppositionists are fleeing Russia, leaving the nationalist nutcrackers to have their evil way. Also, the Putin regime gets rid of Russia's "undesirables", freeing those that remain to turn full fascist. https://t.co/69e2pT9thT — Andy Scollick (@Andy_Scollick) September 21, 2022

People are fleeing Russia. https://t.co/D9hPnrC4ZQ — The Intellectualist (@highbrow_nobrow) September 21, 2022

Massive lines in the border between Russia and Georgia, where thousands of Russians are fleeing to in order to avoid military conscription. pic.twitter.com/8BBaiRpKrg — Damage Control (@WarInUkraineYet) September 21, 2022

Russians are running for their lives towards Finland and Georgia borders. pic.twitter.com/HAIGvwjcG5 — Arrow Intel (@IntelArrow) September 21, 2022

Dear 🇬🇪, please close your borders. https://t.co/O8G3YkkJRk — Regina Bauer 🇪🇪🇪🇺🇺🇦🇫🇮 🇸🇪 ✙ (@petite_michelle) September 22, 2022

Αξίζει τέλος να σημειωθεί ότι και στο εσωτερικό της χώρας τα πράγματα δεν φαίνεται να είναι ιδιαίτερα ήρεμα, ούτε και ελεγχόμενα. Μετά το διάγγελμα και την κήρυξη μερικής επιστράτευσης, σε αρκετές πόλης της Ρωσίας πραγματοποιήθηκαν αντιπολεμικές συγκεντρώσεις και μέχρι στιγμής οι Αρχές προχώρησαν σε πάνω από 1.000 συλλήψεις.

Οι εικόνες όμως από τις κινητοποιήσεις, που αποτελούν τις μεγαλύτερες μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, προμηνύουν ότι μάλλον θα υπάρξει και μια κλιμάκωση από την πλευρά όσων δεν είναι διατεθειμένοι να συμμορφωθούν εντός συνόρων με την προπαγάνδα και τις επιλογές της πολιτικής που ακολουθεί ο πρόεδρος της χώρας.

Δείτε βίντεο:

The Ukraine-Russia War is not Russia's war as Russians do not want it. This is a Ukraine-Putin War (look at the people fleeing Russia and the protests!). https://t.co/ZqjL8MMnGN — Punk31 (@Punk319) September 21, 2022

And every single flight out of Russia us FULL of people fleeing the country. His own citizens are fleeing his erratic, violent dictatorship. We should welcome every one of them here. https://t.co/gibGDl44tD — Dixie (@Belleofthebeast) September 21, 2022

Flights from Russia are selling out because so many people are fleeing Putin’s draft. https://t.co/qKBVEGNdKR — Scott Parkin (@sparki1969) September 22, 2022