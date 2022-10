Η Κρατική Δούμα (κάτω βουλή) ενέκρινε νόμο, ο οποίος ανατρέπει την απαγόρευση στην επιστράτευση πολιτών που έχουν καταδικαστεί για σοβαρά εγκλήματα.

Ο ρωσικός ποινικός κώδικας ορίζει ως κακουργήματα εκείνα τα εγκλήματα για τα οποία μπορεί να επιβληθεί ποινή κάθειρξης άνω των πέντε ετών. Κατ’ αυτόν τον τρόπο οι βουλευτές επιτρέπουν σε όσους εξέτισαν πρόσφατα ποινή φυλάκισης, να σταλούν στον πόλεμο, συμπεριλαμβανομένων όσων έχουν καταδικαστεί για ληστεία και διακίνηση ναρκωτικών.

Ο νέος νόμος περιλαμβάνει άτομα που αποφυλακίστηκαν πριν από λιγότερο από οκτώ χρόνια (για «σοβαρά εγκλήματα») ή λιγότερο από δέκα χρόνια (για «ιδιαίτερα σοβαρά εγκλήματα»).

Μέχρι τώρα, ο νόμος για την επιστράτευση που είχε αναγγείλει τον Σεπτέμβριο ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν απαγόρευε να «βάλουν το χακί» τέτοιου είδους πρώην κρατούμενοι.

The Russian State Duma has passed a law allowing the mobilization of citizens with outstanding convictions for a number of serious crimes. pic.twitter.com/PVvIldGReG