Ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Άμυνας της Ρωσίας, ο στρατηγός Μιχαήλ Μιζίντσεφ, εντάχθηκε στις δυνάμεις της Βάγκνερ ως υποδιοικητής.

Σε δύο βίντεο που αναρτήθηκαν από τον πολεμικό ανταποκριτή Αλεξάντρ Σιμόνοφ στο Telegram, ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Άμυνας της Ρωσίας, εμφανίζεται ντυμένος με εξάρτηση μάχης της Βάγκνερ να επισκέπτεται στρατόπεδο εκπαίδευσης και να περιοδεύει σε ρωσικές θέσεις στην πόλη Μπαχμούτ, της ανατολικής Ουκρανίας.

Οι εικόνες αυτές συνέπεσαν με τη δημοσιοποίηση δύο μαγνητοσκοπημένων δηλώσεων του ιδρυτή της Βάγκνερ, του Γεβγκένι Πριγκόζιν, που εξαπέλυσε εκ νέου οργισμένες κατηγορίες ότι το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας εσκεμμένα δεν δίνει επαρκή πολεμοφόδια στις δυνάμεις του καθώς ζηλεύει την επιτυχία τους.

Στις 29 Απριλίου, η υπηρεσία Τύπου του Πριγκόζιν δήλωσε ότι ο ίδιος προσφέρθηκε να εντάξει στις δυνάμεις της Βάγκνερ τον Μιζίντσεφ, μια ημέρα μετά την αποπομπή του, σύμφωνα με αναφορές, από το υπουργείο Άμυνας.

Mikhail Mizintsev was fired from his role as Deputy Defence Minister responsible for Logistics recently. He was fired by Shoigu because he was diverting munitions to Wagner. He now holds an official position at Wagner PMC under Prigozhin.