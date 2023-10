Κοντά στο Κρασνοντάρ αστυνομικοί συνέλαβαν έναν μισθοφόρο της Wagner ως ύποπτο για τη διπλή δολοφονία που διαπράχθηκε στο χωριό Γερμακόφσκογιε στην περιοχή του Κρασνοντάρ.

Ο μισθοφόρος της Wagner πυρπόλησε ένα σπίτι στο οποίο βρήκαν τραγικό θάνατο μια γυναίκα και η κόρη της, γράφουν οι ιστότοποι Baza, ASTRA, Ostorozno Novosti, όπως και πηγή του ιστότοπου Sibir-realii που συμμετείχε στην δημοσιογραφική έρευνα, τους οποίους επικαλείται η εφημερίδα Novaya Gazeta Europe.

Το υπουργείο Εκτάκτων Καταστάσεων επιβεβαίωσε στο τοπικό μέσο «Prospekt Mira» το συμβάν της πυρκαγιάς, εξαιτίας της οποίας έχασαν τη ζωή τους δύο άνθρωποι.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες των ρωσικών μέσων ενημέρωσης, ο 32χρονος μισθοφόρος της Wagner, κάτοικος του Γερμακόφσκογιε, Ντενίς Στεπάνοφ την νύχτα της 3ης Οκτωβρίου πυρπόλησε σπίτι στο οποίο έμεναν δύο γυναίκες.

Η πυρκαγιά σημειώθηκε περίπου στις 3.30 τα ξημερώματα, και μετά από λίγες ώρες ο Στεπάνοφ συνελήφθη από αστυνομικούς. Μετά την κατάσβεση της πυρκαγιάς οι πυροσβέστες εντόπισαν τα πτώματα μιας 68χρονης γυναίκας και της 35χρονης κόρης της.

Όπως γράφει ο ιστότοπος BAZA, κατά την διάρκεια έρευνας βρήκαν στην κατοχή του υπόπτου ένα μπιτόνι.

An ex-convict who was pardoned after spending six months fighting for Wagner in Ukraine has been arrested again in Russia after setting a house on fire, killing a 68 year old woman and her 35 year old daughter who were both inside https://t.co/peWBI1K7L6 pic.twitter.com/RB84jcCwar