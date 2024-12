Ρωσία: Σήμα κινδύνου από τρίτο τάνκερ στα Στενά του Κερτς – Οικολογική καταστροφή από τα δεξαμενόπλοια που χτυπήθηκαν

Την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου 2024, τα τάνκερ Volgoneft-212 και Volgoneft-239, που μετέφεραν μαζούτ από την Ρωσία μεταξύ της Μαύρης Θάλασσας και της Θάλασσας του Αζόφ μέσω των Στενών Κέρτς, αντιμετώπισαν πρόβλημα και υπέστησαν σοβαρές ζημιές λόγω καταιγίδας, με αποτέλεσμα να προσαράξουν και να χύσουν το φορτίο τους.

Πρόκειται για μια οικολογική καταστροφή που έγινε σήμερα (17.12.2024) αισθητή στην Ρωσία, με τον κυβερνήτη της νότιας περιφέρειας του Κρασνοντάρ να αναφέρει ότι μαζούτ και πετρέλαιο εντοπίστηκε κατά μήκος της ακτής μεταξύ των πόλων Τέμριουκ και Ανάπα, κοντά στο σημείο όπου χτυπήθηκαν τα τάνκερ.

Τα δύο ρωσικά δεξαμενόπλοια, με περισσότερα από 50 έτη λειτουργίας, μετέφεραν περίπου 9.200 μετρικούς τόνους (62.000 βαρέλια) πετρελαϊκών προϊόντων, όπως μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, ενώ έχουν δημοσιευτεί πλάνα που αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής.

Fuel oil from the wrecked tankers Volgoneft-212 and Volgoneft-239 washed up on the Black Sea coast. Krasnodar Krai, Russia. https://t.co/mpK38XFrdP pic.twitter.com/1gPfnAnzhX — Special Kherson Cat (@bayraktar_1love) December 17, 2024

Russian Telegram channels report that a third Volgoneft vessel carrying 4,000 tons of mazut, has reported leaking in one of the tanks.



So far, mazut hasn’t leaked into the sea. It’s unclear whether another environmental disaster can be avoided. https://t.co/AV2TZje59l pic.twitter.com/hxmmTWisuO — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) December 17, 2024

Ωστόσο, σήμερα (17.12.2024) ένα τρίτο ρωσικό τάνκερ, το Volgoneft-109, που ανήκει στην ίδια κατηγορία με τα δύο που βυθίστηκαν, εξέπεμψε σήμα κινδύνου ενώ έπλεε κοντά στο λιμάνι Καφκάζ.

In the Black Sea, the third Russian tanker in three days is damaged. The Volgoneft-109 tanker, carrying fuel oil, issued a distress signal near Port Kavkaz due to a crack in its hull. pic.twitter.com/IifR5ZlP3I — NOELREPORTS (@NOELreports) December 17, 2024

Αναφορές ότι έχει υποστεί ζημιά και έχει προκληθεί διαρροή πετρελαίου δεν έχουν επιβεβαιωθεί.