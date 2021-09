Σοκαριστικές είναι οι εικόνες από το πανεπιστήμιο του Περμ στην Ρωσία, στην Σιβηρία, όπου ένας 18χρονος ένοπλος σκόρπισε τον θάνατο.

Χρήστες του twitter ανέβασαν βίντεο στο οποίο φαίνεται ο Τιμούρ Μπεκμανσούροφ την στιγμή που μπαίνει στο πανεπιστήμιο αυτό της Ρωσίας, οπλίζοντας την καραμπίνα που κρατά.

Λίγο μετά, απλά το χάος. Φοιτητές έπεφταν από τα παράθυρα για να σωθούν, και δυστυχώς 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Στα social media υπήρξε ανάρτηση που πιστεύεται ότι ανήκει στον δράστη. Εκεί έγραφε πως “δεν είναι τρομοκρακτική επίθεση, δεν ανήκω σε εξτρεμιστική οργάνωση. Δεν είμαι θρήσκος ούτε ασχολούμαι με τη πολιτική. Κανείς δεν περίμενε ότι θα το κάνω». Ο ίδιος επίσης φέρεται να είχε δηλώσει πως έκρυβε το όπλο από 10 χρονών!

Τα ρωσικά ΜΜΕ αναφέρουν πως και ο 18χρονος, είναι νεκρός, από τα πυρά των αστυνομικών. Φωτογραφίες επίσης έχουν δημοσιευτεί, που πιστεύεται πως είναι αυτός.

#Russia : An armed attack took place in #Perm State University ( #PSU ) —allegedly carried out by 18-year-old Timur Bekmansurov. His weapon appears to be a standard 12G shotgun —likely Target X7 or a similar model, which is easily accessible. pic.twitter.com/wqzCNImQhT

🇷🇺 According to preliminary data, the shooting was opened by 18-year-old Timur Bekmansurov, now he has barricaded himself in one of the university classrooms.



#Russia pic.twitter.com/1THTXnwolF