Ρωσία: Στις φλόγες δεξαμενές καυσίμων στο Ροστόφ μετά από επίθεση ουκρανικών drones

Μεγάλο χτύπημα σε δεξαμενές καυσίμων στη Ρωσία πραγματοποίησαν drones από την Ουκρανία προκαλώντας πυρκαγιά.

Το χτύπημα των drones από την Ουκρανία έγινε τα ξημερώματα της Τετάρτης (28.08.2024) σε δεξαμενές της εγκατάστασης αποθήκευσης καυσίμων Γκλουμπακίνσκαγια, στην περιφέρεια Ροστόφ της Ρωσίας.

Ο περιφερειάρχης Βασίλι Γκόλουμπεφ έκανε γνωστό ότι καταρρίφθηκαν τέσσερα ουκρανικά drones, χωρίς να κάνει λόγο για επίθεση στην εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων.

Το κανάλι Baza, που θεωρείται πως συνδέεται με τις ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας, έκανε λόγο για τουλάχιστον τρεις δεξαμενές στις φλόγες.

Άλλη εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων στην ίδια περιφέρεια, στην περιοχή Πραλετάρσκ, εξακολουθεί να καίγεται 10 ημέρες αφού δέχθηκε επίθεση, σύμφωνα με ρωσικές πηγές.

Ukrainian forces struck the Atlas oil plant in the Kamensky district, Rostov region, in Russia. At least two oil tanks are burning and more are about to be affected.



The local Russian regime authorities fear a similar scenario as in Proletarsk, where the fire is still raging. pic.twitter.com/62E7zOmN1a