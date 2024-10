Ρωσία: Συγκλονίζει η τραγική ιστορία ναυαγού που διασώθηκε με δύο νεκρούς συγγενείς του – «Είναι σαν θαύμα»

Συγκλονίζει η ιστορία ναυαγού στην Ρωσία, ο οποίος βρισκόταν στην θάλασσα για 67 ημέρες σε μια λαστιχένια λέμβο μαζί με δύο νεκρούς συγγενείς του και τελικά εντοπίστηκε χθες (14.10.2024) από τις αρχές, που άμεσα πραγματοποίησαν επιχείρηση διάσωσης.

Ο άνδρας βρέθηκε ζωντανός αφού είχε περάσει πάνω από δύο μήνες στην Οχοτσκική Θάλασσα, μαζί με δύο συγγενικά του πρόσωπα, τα οποία, όπως ανέφεραν οι αρμόδιες αρχές στη Ρωσία, είχαν ήδη χάσει τη ζωή τους και βρέθηκαν μαζί με τον ναυαγό στην λαστιχένια λέμβο.

Σε βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από την εισαγγελία φαίνεται ένας άνδρας ο οποίος φέρει γενειάδα και φοράει πορτοκαλί σωσίβιο, μέσα στη νύχτα, τυλιγμένος με μια κουβέρτα στη λαστιχένια λέμβο του εν αναμονή των διασωστών που πλησιάζουν.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, «στις 9 Αυγούστου 2024, δύο άνδρες και ένας 15χρονος έφηβος, ο γιος ενός από αυτούς, αναχώρησαν με μια λέμβο Baïkat 470 τύπου καταμαράν» από ένα ακρωτήρι της περιφέρειας Χαμπαρόφσκ στο νησί Σαχαλίνη, εξηγεί η ανακοίνωση.

Λίγο μετά, η επαφή χάθηκε, σύμφωνα με την ίδια πηγή, που δεν εξηγεί τις αιτίες που το μικρό σκάφος βρέθηκε να παραδέρνει στα νερά. Η λέμβος είχε μήκος 4,7 μέτρα και πλάτος 2,2 μέτρα.

