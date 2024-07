Ρωσία: Σύγκρουση τρένου με φορτηγό στο Βόλγκογκραντ – Τουλάχιστον 100 τραυματίες

Τουλάχιστον 100 άνθρωποι εκφράζονται φόβοι ότι τραυματίστηκαν σήμερα (29.07.2024) από τη σύγκρουση τρένου με φορτηγό στη Ρωσία, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax, ενώ το TASS μετέδωσε ότι οι τραυματίες ανέρχονται σε 20.

Σύμφωνα με το TASS, στο τρένο, το οποίο εκτροχιάστηκε στην περιφέρεια Βόλγκογκραντ στη Ρωσία, επέβαιναν περισσότεροι από 800 επιβάτες.

Οπως μετέδωσε το Interfax, από τη σύγκρουση εκτροχιάστηκαν οκτώ βαγόνια της επιβατικής αμαξοστοιχίας.

«Επί τόπου έχουν σπεύσει διασώστες», ανακοίνωσε το υπουργείο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών προσθέτοντας ότι συμμετέχουν 324 διασώστες.

Επιπλέον, σωστικά ελικόπτερα πετούν πάνω από τον σιδηροδρομικό σταθμό Κοτελνίκοβο.

🔴🔴🔴A passenger #TRAIN Kazan-Adler derailed in the Volgograd region as a result of an incident with a KamAZ at a crossing.



According to media reports, about 100 people were injured.

The truck driver, who tried to get through an unregulated railway crossing in front of the… pic.twitter.com/pVlJxW08Gn