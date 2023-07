Οι αρχές στη Ρωσία συνέλαβαν τον γνωστό εθνικιστή Ίγκορ Γκίρκιν, όπως δήλωσε σήμερα η σύζυγός του, κάτι που δείχνει πως οι αρχές μπορεί να έχουν κουραστεί με την κριτική που ασκεί στη Μόσχα και προσωπικά στον Βλαντιμίρ Πούτιν για τη διεξαγωγή της “ειδικής στρατιωτικής επιχείρησής” της στην Ουκρανία.

Ο Γκίρκιν, που είναι επίσης γνωστός ως Ίγκορ Στρελκόφ, βοήθησε τη Ρωσία να προσαρτήσει την Κριμαία το 2014 και στη συνέχεια να οργανώσει φιλορωσικές πολιτοφυλακές στην ανατολική Ουκρανία, στρώνοντας επί της ουσίας το έδαφος για την ρωσική εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022.

Πρώην αξιωματικός της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας (FSB), δήλωσε νωρίτερα αυτό τον χρόνο πως θα κατέβαινε στην πολιτική και ήταν όλο και περισσότερο επικριτικός για τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και τον υπουργό Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού για τον ακατάλληλο όπως υποστήριζε τρόπο με τον οποίο η Μόσχα διεξάγει την “ειδική στρατιωτική επιχείρησή” της, όπως την αποκαλεί, στην Ουκρανία.

Σε μήνυμα που ανήρτησε στον επίσημο λογαριασμό του Γκίρκιν στο Telegram η σύζυγός του, Μιροσλάβα Ρεγκίνσκαγια, ανέφερε:

“Σήμερα, γύρω στις 11.30, εκπρόσωποι της Ερευνητικής Επιτροπής ήρθαν στο σπίτι μας. Δεν ήμουν στο σπίτι. Σύντομα, σύμφωνα με τον θυρωρό, πήραν τον άνδρα μου από τα χέρια και (τον πήγαν) σε άγνωστη κατεύθυνση”.

Είπε πως φίλοι τής είπαν πως ο Γκίρκιν κατηγορείται για εξτρεμισμό.

“Δεν γνωρίζω τίποτα για το πού βρίσκεται ο σύζυγός μου, δεν έχει επικοινωνήσει μαζί μου”, είπε.

Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποιο σχόλιο από τις αρχές.

Όπως ήταν αναμενόμενο Ουκρανοί χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έστησαν «πάρτι» μετά τη σύλληψη του Γκίρκιν.

Για παράδειγμα η Maria Drutska, που εργάζεται στον αμυντικό τομέα της Ουκρανίας, σημειώνει ότι θα ήταν προτιμότερο η Ρωσία να τον εξέδιδε στη Χάγη όπου θα ήταν πιο βολικά για τον ίδιο.

Η αναφορά σχετίζεται με την απόφαση Ολλανδικού Δικαστηρίου που καταδίκασε ερήμην τον Γκίρκιν σε ισόβια, για την κατάρριψη της πτήσης MH17 της Malaysian Airlines το 2014.

Police have arrested terrorist Girkin on charges of extremism. Under this article, one can get up to 20 years in prison.



But it would be better to hand him over to Ukraine. As we would arrange a one way trip to The Hague that would probably be a tad more comfortable for him. pic.twitter.com/m2YKL0v4dy