Σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκαν από δικαστήριο της Ολλανδίας οι 3 από τους 4 υπόπτους για την κατάρριψη της πτήσης MH17 της Malaysian Airlines το 2014 από πύραυλο ρωσικής κατασκευής, ο οποίος εκτοξεύτηκε από ένα αγρόκτημα στην ανατολική Ουκρανία.

Υπενθυμίζεται ότι το δικαστήριο της Ολλανδίας έκρινε σήμερα (17.11.2022) ότι η Ρωσία είναι η υπεύθυνη για την κατάρριψη της πτήσης MH17 της Malaysian Airlines το 2014, επειδή η Μόσχα είχε σε γενικές γραμμές τον έλεγχο των αυτονομιστικών δυνάμεων στην περιοχή, όταν καταρρίφθηκε το αεροπλάνο.

Οι καταδικασθέντες, δύο Ρώσοι πρώην αξιωματικοί των μυστικών υπηρεσιών και ένας Ουκρανός αυτονομιστής ηγέτης, κρίθηκαν ένοχοι για την κατάρριψη του αεροσκάφους και τον θάνατο και των 298 επιβαινόντων. Πρόκειται για τους Ρώσους Ιγκόρ Γκιρκίν, Σεργκέι Ντουμπίνσκι και τον Ουκρανό Λεοντίν Χαρτσένκο.

Ο τέταρτος ύποπτος, ο Ρώσος Ολεγκ Πουλάτοφ απαλλάχθηκε των κατηγοριών και αθωώθηκε. Σημειώνεται ότι οι ύποπτοι καταδικάστηκαν ερήμην και κανείς δεν παρέστη στη δίκη. Πιστεύεται ότι βρίσκονται στη Ρωσία και ότι η Μόσχα δεν πρόκειται να τους εκδώσει. Το δικαστήριο έκρινε ότι δεν είχαν ασυλία καθώς δεν ήταν μέλη των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων.

