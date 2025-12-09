Συμβαίνει τώρα:
Ρωσία: Συντριβή ρωσικού στρατιωτικού αεροσκάφος An-22 – Νεκρά όλα τα μέλη του πληρώματος

Οι ρωσικές αρχές δεν έχουν πει αν το συμβάν μπορεί να συνδέεται με την ένοπλη σύγκρουση στην Ουκρανία
Σωστικά συνεργεία στην περιοχή που συνετρίβη το αεροσκάφος
Σωστικά συνεργεία στην περιοχή που συνετρίβη το αεροσκάφος / Φωτογραφία X

Δεν είχαν αίσιο τέλος οι έρευνες των δυνάμεων εντοπισμού και διάσωσης των μελών του πληρώματος του στρατιωτικού αεροσκάφους τύπου An-22 που συνετρίβη νωρίτερα σήμερα (09.12.2025) στη Ρωσία.

Ειδικότερα, η Επιτροπή Ερευνών της Ρωσίας ανακοίνωσε τον θάνατο όλων των μελών του πληρώματος του μοιραίου στρατιωτικού αεροσκάφους.

Το An-22 συνετρίβη κοντά στο χωριό Ιβάνκοβο, βορειοανατολικά της Μόσχας ενώ η Επιτροπή δεν ανέφερε πόσοι άνθρωποι επέβαιναν σε αυτό.

Σε ανακοίνωσή του νωρίτερα το ρωσικό υπουργείο Άμυνας τόνισε πως «στη διάρκεια δοκιμαστικής πτήσης, έπειτα από εργασίες επιδιόρθωσης, ένα στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος An-22 συνετρίβη σε ακατοίκητη ζώνη».

Νωρίτερα, μη κατονομαζόμενη πηγή των υπηρεσιών διάσωσης δήλωσε στο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS πως επτά άνθρωποι μπορεί να επέβαιναν στο αεροσκάφος.

Προσώρας, οι ρωσικές αρχές δεν έχουν πει αν το συμβάν μπορεί να συνδέεται με την ένοπλη σύγκρουση στην Ουκρανία.

